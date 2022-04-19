В одном из городов Индии улицу назвали в честь тверского купца Афанасия Никитина

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По информации информационного агентства «Красная весна» с отсылкой на газету The Hindu имя тверского купца Афанасия Никитина присвоили улице в городе Кожикоде, штат Керала в Индии.
Для переименования была выбрана улица Кастомз роуд, что в переводе означает «таможенная». Данная улица ведёт к морю, что символично, поскольку Афанасий Никитин прибыл в Индию морским путем.
Переименование улицы было приурочено к 550-летию прибытия путешественника в город.
Афанасий Никитин - тверской купец и путешественник, автор знаменитых путевых заметок «Хождение за три моря». Он первым из европейцев достиг Индии. Знаменитый португальский мореплаватель Васко де Гама добрался до этих берегов лишь спустя почти 30 лет.