Более 136 тысяч юных жителей Верхневолжья стали участниками Всероссийской акции «Письмо солдату» на прошедшей неделе

Тверская область стала активным участником Всероссийской акции «Письмо солдату». На прошедшей неделе, с 11 по 15 апреля, свои послания российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине, направили более 96 тысяч школьников, свыше 40 тысяч воспитанников детских садов Верхневолжья, почти 600 студентов.

Ребята не только пишут письма, но и прикладывают к ним фотографии, рисунки, стихи собственного сочинения. Готовые письма распределяют и направляют в воинские части.

Так, недавно воспитанники семейных центров из Вышневолоцкого и Удомельского городских округов написали письма и нарисовали рисунки для тех, кто служит на ракетном корабле «Вышний Волочек» – в настоящее время моряки находятся здесь на боевом дежурстве.

Организатором акции «Письмо солдату» выступило общероссийское общественное движение «Ветераны России».

«Идея появилась при общении с молодежью во время уроков мужества, – рассказал председатель движения Ильдар Резяпов. – У школьников и студентов возникает живой интерес к службе и выполняемым Вооруженными силами РФ задачам. Самое ценное, что ребята осознают, насколько важна поддержка для человека, находящегося вдали от дома».

К акции может присоединиться каждый желающий. Письма можно направлять на электронную почту vpvr@veteransrussian.ru, либо по почте: 107078, г.Москва, ул. Садовая-Черногрязская, 8, стр. 1, оф. 218.

Все письма будут опубликованы на сайте ООД «Ветераны России» в рубрике «Письмо Солдату».

Пресс-служба Правительства Тверской области