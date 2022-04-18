В Твери устанавливают первый в регионе «Экопункт» для приема вторсырья

В областной столице устанавливают первый в Верхневолжье «Экопункт» – это новый экологический проект регионального оператора по обращению с ТКО. Он будет расположен рядом с гипермаркетом «Глобус».

По мнению Губернатора Игоря Рудени, инициативы, направленные на привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды – важный вклад в реализацию национального проекта «Экология».

Концепция «Экопункта» заключается в том, что за каждый сданный килограмм вторсырья жители будут получать деньги. Пункт будет принимать более 10 видов мусора, в том числе пэт-бутылки, газеты и журналы, алюминиевые банки. Каждая фракция будет иметь свой ценовой диапазон.

На данный момент завершаются работы по возведению пункта, формируются перечни принимаемого вторичного сырья, устанавливаются правила приёма перерабатываемых отходов.

Напомним, в Тверской области принят региональный закон о запрете ввоза мусора на территорию Верхневолжья из других регионов.

В рамках национального проекта «Экология» реализуется региональный проект «Комплексная система обращения с ТКО». Его главные задачи – увеличение к 2030 году до 49% доли отходов, отправленных на утилизацию, до 100% – на обработку.

Реализация проекта включает создание экотехнопарка, комплексов сортировки и мусороперегрузочных станций, развитие системы раздельного сбора мусора, внедрение системы «Кадастр отходов» для контроля за обращением с ТКО. Кроме того, ведется обновление контейнерного парка в муниципалитетах региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области