В День Победы акция «Бессмертный полк» в Тверской области пройдет в очном формате

В Тверской области в День Победы акция «Бессмертный полк» пройдет в привычном, очном формате. Последние два года шествие не проводилось из-за распространения коронавирусной инфекции, а акция проходила в режиме онлайн.

«Акция «Бессмертный полк» – это возможность прикоснуться к истории своей семьи, вспомнить своих родных и близких, кто принимал участие в Великой Отечественной войне, кто ковал победу на фронте и в тылу. Мы отдаём дань памяти героизму и мужеству нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Мы гордимся героическим поколением победителей, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В Твери шествие начнется 9 мая в 15:00 от стелы «Город воинской славы» на площади Пушкина и проследует к Обелиску Победы. Информация о подготовке к проведению мероприятия размещается в группе ВКонтакте https://vk.com/polktver, ответы на вопросы по поводу акции можно получить по телефону «горячей линии» 8 904 0088541.

В 2021 году акция «Бессмертный полк» объединила сотни жителей Верхневолжья, которые размещали истории о героях войны в социальных сетях, а также фотографии родственников, которые отстаивали страну в годы войны на фронте и в тылу, на окнах своих домов.

«Бессмертный полк» впервые прошёл в Томске в 2012 году. В настоящее время движение по сохранению памяти о поколении героев Великой Отечественной войны объединяет десятки регионов и стран.

Пресс-служба Правительства Тверской области