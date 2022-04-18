В Тверской области начали выпускать новые климатические системы

Предприятие «Транскон» запустило производство инновационной климатической системы для электропоездов. Предприятие расположено в Твери на территории Промтехнопарка КСК.

Летом 2021 года Губернатор Игорь Руденя представил потенциал площадок Промышленного технопарка КСК премьер-министру России Михаилу Мишустину и Министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу. Глава региона неоднократно подчеркивал – продукция КСК превосходит западные аналоги.

«Для региона это, прежде всего, рабочие места. Сегодня для наших жителей обеспечены возможности работать на новейшем оборудовании. У нас появились возможности достичь более высоких параметров импортозамещения. Основная роль в этом принадлежит инвесторам. Они вводят и развивают инновационные технологии и подходы к производственным процессам», – считает глава региона.

«Транскон», входящее в дивизион «Климатическое оборудование» ГК КСК, специализируется на разработке и производстве климатических систем для пассажирского железнодорожного транспорта, метрополитена и автомобильного транспорта с возможностью выпуска более 3000 единиц продукции в год.

Порядка десяти месяцев заняли разработка инновационной климатической системы для электропоездов, создание первых опытных образцов и их испытания.

Новая установка представляет собой монокорпус с параллельной системой хладоновых контуров, работающих независимо друг от друга, что позволило повысить качество и надежность работы кондиционера. Кроме того, она снижает потребляемую мощность и уменьшает затраты на содержание.

Новинка оборудована встроенным блоком управления и системой обеззараживания воздуха, производительность которой составляет до 7000 м3/ч – она инактивирует бактерии и вирусы за счет воздействия на них бактерицидного ультрафиолетового излучения. Установка была специально разработана для новой климат-системы с увеличенным расходом приточного воздуха. Система обеззараживания оснащена блоком самодиагностики, работает в автоматическом режиме, управление осуществляется от системы управления кондиционера.

На базе контроллера в вагоне также реализована система круглосуточного онлайн-мониторинга параметров работы климатического оборудования для обеспечения оперативной работы сервиса и своевременного обслуживания.

Группа компаний «Ключевые Системы и Компоненты» (ГК КСК) создана в ноябре 2017 года. Она объединяет более 30 российских предприятий, осуществляющих выпуск оборудования и компонентов для транспортного машиностроения. Производства КСК расположены в восьми регионах России, сотрудниками группы являются более 7000 человек. ГК КСК входит в состав Союза машиностроителей России.

Пресс-служба Правительства Тверской области