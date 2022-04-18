С 18 апреля региональные дороги Верхневолжья переведены на летнее содержание

С 18 апреля в Тверской области подрядные организации, обеспечивающие содержание региональных и межмуниципальных дорог, переходят на летний период выполнения дорожных работ.

Комплекс мероприятий включает ямочный ремонт дорожного полотна, заделку трещин, укрепление обочин, восстановление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала и планировку их проезжей части автогрейдером, замену дорожных знаков, нанесение дорожной разметки.

«Необходимо обеспечить эффективную систему контроля за работой подрядных организаций по содержанию дорог. Важно, чтобы независимо от погодных условий состояние дорог отвечало всем требованиям безопасности», - считает Губернатор Игорь Руденя.

К мероприятиям по содержанию также относится расчистка полосы отвода от деревьев, кустарника и мелколесья. В тверском регионе, начиная с 2020 года, используется практика заключения отдельных государственных контрактов на выполнение этих работ.

Качество содержания дорог контролирует Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области. Телефоны круглосуточной диспетчерской службы: 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.

При этом, в связи с неустойчивыми погодными условиями, до 28 апреля подрядчики должны обеспечивать готовность дорожной техники для распределения противогололедных материалов.

Пресс-служба Правительства Тверской области