Компании Тверской области приглашают принять участие в опросе для совершенствования мер поддержки бизнеса

Среди предпринимателей проводится опрос об эффективности мер поддержки бизнеса в условиях санкционного давления на страну. Принять в нем участие приглашают владельцев и руководителей предприятий, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан Тверской области. Опрос доступен по ссылке https://online-sociology.ru/poll?uuid=16146a78-60be-4519-9bab-f1285d4d1a29&utm_source=mailout

В рамках опроса представителей бизнес-сообщества просят оценить современные условия ведения предпринимательской деятельности в регионе, обозначить риски и возникающие проблемы, назвать меры, которыми воспользовалось или планирует воспользоваться предприятие.

В Тверской области утвержден План мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности.

«Главные задачи – сохранение рабочих мест, реализация ранее намеченных инвестиционных проектов, обеспечение доступных займов, помощь в налаживании новых кооперативных и логистических связей внутри региона и всей Российской Федерации», – подчеркнул Губернатор Игорь Руденя по итогам принятия пакета мер.

Всего предусмотрено 35 направлений поддержки. В приоритете – помощь системообразующим предприятиям и проектам, направленным на импортозамещение.

Общий объём финансирования пакета мер поддержки бизнеса Верхневолжья составляет около 1,4 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области