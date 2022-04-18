В России создали движение в поддержку отечественных брендов

В России создано всероссийское движение в поддержку отечественных брендов «Сделано в России». Оно реализуется Фондом «Росконгресс», Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов, АНО «Российская система качества» (Роскачество) и Яндексом.

Ключевые цели движения – поддержка отечественных брендов, информационная кампания по их продвижению, формирование образа современного российского предпринимателя, информационная поддержка проектов и инициатив в сфере импортозамещения, поддержка инициативных групп предпринимателей, развивающих бизнес в России.

Ряд предприятий на территории Верхневолжья уже реализует проекты по импортозамещению. Это компании «Метавр», «Экомашгрупп», «Специальные машины», «Тверьдизельагрегат», «ЭкоТех», «Прамотроник», «Инканто» и другие.

Для оказания необходимой помощи импортозамещающим предприятиям в Тверской области утверждён План мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности. В приоритете – поддержка системообразующих предприятий и проектов, направленных на импортозамещение. Общий объём финансирования составляет около 1,4 млрд рублей.

«Главные задачи, которые должна решить государственная поддержка бизнеса, – это сохранение рабочих мест, реализация ранее намеченных инвестиционных проектов, обеспечение доступных займов, помощь в налаживании новых кооперативных и логистических связей внутри региона и всей Российской Федерации», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Всего предусмотрено 35 мер поддержки. Среди них – докапитализация Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства и Фонда развития промышленности Тверской области, предоставление предпринимателям льготных кредитов, субсидия на погашение части процентов по инвестиционным кредитам.

Кроме того, компаниям предоставлена отсрочка по арендным платежам за пользование государственным имуществом сроком на 6 месяцев, с 1 апреля по 30 сентября 2022 года, с последующей возможностью предоставления рассрочки платежа.

На федеральном уровне запущен цифровой сервис «Биржа импортозамещения». В Тверской области заработает аналогичная площадка – региональная электронная торговая биржа для размещения сведений о продуктах и товарах.

С их помощью заказчики смогут публиковать запросы на приобретение промышленной продукции, запасных частей и комплектующих, а поставщики – направлять свои ценовые предложения и предлагать аналоги без дополнительных затрат, согласований и посредников.

На данный момент в Тверской области ведется разработка второго пакета мер поддержки в экономике.

Пресс-служба Правительства Тверской области