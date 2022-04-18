Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 18 апреля 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 111 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 151 753 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 692 248 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 907 314, в том числе за последние сутки их проведено 3673.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 159 756 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 714 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 55 025
Конаковский район 12 107
Ржев 8539
Калининский район 6755
Вышневолоцкий городской округ 6325
Торжок 5392
Кимры 4861
Бежецкий район 4118
Бологовский район 3781
Кашинский городской округ 3594
Осташковский городской округ 3473
Старицкий район 3160
Калязинский район 3135
Нелидовский городской округ 3004
Лихославльский район 2938
Максатихинский район 2401
Западнодвинский муниципальный округ 2279
Торопецкий район 2119
Торжокский район 1898
Весьегонский муниципальный округ 1854
Оленинский муниципальный округ 1793
Зубцовский район 1792
Рамешковский район 1789
Кувшиновский район 1720
Селижаровский муниципальный округ 1458
Андреапольский муниципальный округ 1319
Спировский район 1291
Ржевский район 1248
Краснохолмский муниципальный округ 1193
Кесовогорский район 1110
Сонковский район 1066
Кимрский район 1021
ЗАТО Озёрный 986
Фировский район 981
Пеновский муниципальный округ 959
Бельский район 789
Сандовский муниципальный округ 771
Молоковский район 575
Жарковский район 559
Лесной муниципальный округ 544
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области