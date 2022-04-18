Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 18 апреля 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 111 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 151 753 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 692 248 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 907 314, в том числе за последние сутки их проведено 3673.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 159 756 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 714 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 55 025

Конаковский район 12 107

Ржев 8539

Калининский район 6755

Вышневолоцкий городской округ 6325

Торжок 5392

Кимры 4861

Бежецкий район 4118

Бологовский район 3781

Кашинский городской округ 3594

Осташковский городской округ 3473

Старицкий район 3160

Калязинский район 3135

Нелидовский городской округ 3004

Лихославльский район 2938

Максатихинский район 2401

Западнодвинский муниципальный округ 2279

Торопецкий район 2119

Торжокский район 1898

Весьегонский муниципальный округ 1854

Оленинский муниципальный округ 1793

Зубцовский район 1792

Рамешковский район 1789

Кувшиновский район 1720

Селижаровский муниципальный округ 1458

Андреапольский муниципальный округ 1319

Спировский район 1291

Ржевский район 1248

Краснохолмский муниципальный округ 1193

Кесовогорский район 1110

Сонковский район 1066

Кимрский район 1021

ЗАТО Озёрный 986

Фировский район 981

Пеновский муниципальный округ 959

Бельский район 789

Сандовский муниципальный округ 771

Молоковский район 575

Жарковский район 559

Лесной муниципальный округ 544

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области