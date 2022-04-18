В городах воинской славы Тверской области проведут работы по благоустройству мемориальных объектов

В Верхневолжье в городах воинской славы Твери и Ржеве в этом году проведут благоустройство мемориальных объектов. Финансирование работ из регионального бюджета рассмотрено на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Тверская область – регион, где бережно относятся к историческому наследию. Ремонт и приведение в достойное состояние мемориальных комплексов и памятников Великой Отечественной войны – это, прежде всего, показатель уровня нашей культуры, особого отношения к памяти», - считает Игорь Руденя.

В Твери капитально отремонтируют памятник воину-освободителю на улице Громова. Будет полностью заменен постамент с памятником, обустроена территория, установлена система освещения и видеонаблюдения.

В Ржеве проведут модернизацию мемориального кладбища Советских воинов. В частности, обустроят пешеходную дорожку, установят флагштоки, а также создадут экспозицию авиационных двигателей времён Великой Отечественной войны. Все они были обнаружены поисковиками на территории Ржевского района. Будут представлены двигатели самолётов И-16, МиГ-3, Пе-2, Ил-2. Каждый экспонат будет сопровождаться информационной табличкой с исторической справкой о лётчике, самолёте и его боевом пути.

Работы на объектах должны быть завершены до 22 июня 2022 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области