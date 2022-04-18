Тверская область присоединилась к Всероссийскому фестивалю «Футбол в школе»

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В России стартовал Всероссийский фестиваль «Футбол в школе» среди обучающихся общеобразовательных организаций. Он направлен на популяризацию физической культуры и спорта, а также развитие футбола в школах и детских садах страны. До 10 июня в Тверской области пройдет региональный этап фестиваля.
Фестиваль проводится в трех номинациях: общеобразовательная организация с количеством обучающихся до 300 человек; 300 человек и более; дошкольная образовательная организация.
Для участия в фестивале необходимо до 29 апреля пройти регистрацию и подать заявку на сайте - спорт.рдш.рф
В период проведения фестиваля образовательные организации должны провести физкультурно-спортивные, просветительские и творческие мероприятия. Их темы определены организаторами и указаны на официальном сайте фестиваля.
Победителями станут учреждения, показавшие наибольшую активность в проведении мероприятий. Они будут награждены ценными призами от Российского футбольного союза, а так же получат право участвовать во всероссийском этапе фестиваля.
Пресс-служба Правительства Тверской области