В Тверской области выступят артисты из Донбасса

17 и 18 апреля в Тверской области проходят гастроли Донецкого республиканского академического молодежного театра. Спектакли организованы в рамках федеральной программы «Большие гастроли. Зарубежное направление».

В Театре юного зрителя ДРАМТ покажет две постановки для подростков и молодежи.

17 апреля – спектакль по пьесе Д.Данилова «Человек из Подольска», поднимающий актуальные проблемы общества.

18 апреля в ТЮЗе покажут постановку Донецкого театра по пьесе Ю. Полякова «Как боги». Спектакль заставляет задуматься об отношениях с близкими людьми, детьми и других важных вопросах.



Пресс-служба Правительства Тверской области