В Тверском императорском дворце эксперты проводят лекции по искусству фотографии

17 апреля проходит «День фотографии в Тверской картинной галерее». В стенах императорского дворца организованы лекции экспертов, разбор и обсуждение работ фотохудожников.

Лекторами выступили Наталья Ударцева – журналист, фоторедактор, член Правления Союза фотохудожников России, председатель Московского отделения Союза фотохудожников России. А также Денис Карасев – графический дизайнер, фотограф, художник по свету, лауреат премий в области фотоискусства.

Первая лекция от экспертов – «Фотосерия как основная форма высказывания современного фотографа». На ней рассматриваются задачи, которые стоят перед художником, создающие серию, смыслы. Разбираются принципы объединения фотографий в серию, понимание приемов сочетания изображений, базовые принципы ее построения.

Вторая лекция – «Декомпозиция». На ней рассмотрят фотографию с позиции декомпозиции. Будут затронуты особенности человеческого зрительного восприятия через понятие композиции. Акцент будет сделан на новых подходах в анализе изображения.

Завершит «День фотографии» «Портфолио-ревю» – разбор и обсуждение работ фотохудожников экспертной комиссией.



Пресс-служба Правительства Тверской области