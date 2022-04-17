ВЕРА И ПОДДЕРЖКА



Анна СОИНА, генеральный директор ООО «ТЭСКО», поселок Козлово.



Специальная военная операция, безусловно, страшное событие, и мне тяжело осознавать, что довелось испытать людям из ДНР и ЛНР, насколько тяжело им было покидать родной дом. Обращаюсь к жителям Донецкой и Луганской народных республик, вынужденных искать в нашей стране укрытия от взрывов снарядов и кровопролития: не отчаивайтесь, все обязательно наладится. Главное не терять веру в себя и тех, кто протягивает руку помощи.

Сегодня, в условиях экономического и информационного давления на нашу страну, как никогда важны единство, уверенность и стойкость. Очень важно в эти дни поддержать нашу страну, нашу армию, которая отстаивает нашу безопасность, поддержать нашего Президента В.В. Путина, который принял, может быть, самое сложное в своей жизни, выстраданное, но необходимое решение.