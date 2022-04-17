В Вербное Воскресенье в Твери пройдет праздничный концерт

17 апреля в 14:00 в Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка» состоится праздничный концерт «Вербы нежной волшебство». Событие организовано в рамках «Воскресных вечеров» – программа стартовала в 2020 году в канун Рождества Христова.

Цикл информационно-просветительских мероприятий направлен на сохранение православных традиций, укрепление нравственных и духовных ценностей.

Главная идея праздничной программы «Вербы нежной волшебство» – познакомить зрителей с уникальными творческими коллективами тверской земли, в основе репертуара которых духовно-нравственное содержание.

Гостям праздника предстоит встреча с воспитанниками школы хорового пения Романа Сладкопевца при Никольском храме Твери. Дети исполнят духовные песнопения, светские произведения, прочтут стихи, посвященные одному из главных православных праздников – Вербному Воскресенью.

Кроме того, запланировано выступление Народной хоровой академической капеллы из ДК «Пролетарка».

На праздник приглашают всех желающих. Вход свободный.

Пресс-служба Правительства Тверской области