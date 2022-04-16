Из Тверской области будет доставлена девятая партия гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик

Более 17 тонн гуманитарного груза будет доставлено из Тверской области мирным жителям Донецкой и Луганской народных республик самолетом ИЛ-76. Эта партия станет девятой доставкой гуманитарной помощи из Верхневолжья – всего было отправлено шесть фур (свыше 75 тонн товаров) и два гумгруза весом свыше 29 тонн самолётами ИЛ-76.

Ранее Губернатор Игорь Руденя дал поручение о еженедельной отправке партий гуманитарной помощи жителям Донбасса.

«Оказание поддержки жителям этих территорий - наш вклад в реализацию задач, поставленных Президентом Российской Федерации», – считает глава региона.

В состав груза вошли вода, мука, крупы, овощи, предметы первой необходимости, а также непродовольственные товары.

Ранее в Верхневолжье прибыло более 300 вынужденных переселенцев из Украины. Это женщины и дети, пожилые граждане.

Пресс-служба Правительства Тверской области