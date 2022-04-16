Жителей и гостей Верхневолжья приглашают посетить культурные мероприятия

В Тверской области в течение недели пройдет ряд культурных событий, зрителями которых приглашают стать всех жителей и гостей Верхневолжья. Мероприятия пройдут в Тверской академической областной филармонии, Тверском императорском дворце, Тверском театре юного зрителя, Тверском областном академическом театре драмы.

В региональных учреждениях культуры организованы мероприятия, посвященные Светлому Христову Воскресению, которое будет праздноваться 24 апреля.

Так, с 20 по 27 апреля в Тверском областном Центре детского и семейного чтения им. А.С.Пушкина пройдут книжные выставки «Вера, надежда, любовь» и «Пасхальный перезвон», а также мастер-класс для детей «Пасхальный подарок своими руками» и беседа с подрастающим поколением «Светлый праздник Пасхи».

19 апреля Тверская академическая областная филармония представит программу «Мировая духовная музыка». Прозвучат произведения композиторов Мориса Дюрюфле, Валерия Калистратова, Николая Голованова, Эрика Эшенвальдса и других.

23 апреля на сцене филармонии выступят стипендиаты Губернатора Тверской области, лауреаты международных конкурсов, молодые дарования Тверского края с программой «Игра воды». В программе – произведения русских и зарубежных композиторов.

24 апреля Тверской императорский дворец приглашает всех желающих стать слушателями лекции «Тверь золотого века. Прогулка по идеальному городу», где можно будет узнать об исторических предпосылках и факторах, сформировавших существующий образ исторического центра Твери. На лекции будут представлены планы города, архитектурные чертежи и другие уникальные документы.

В Верхневолжье продолжается театральный сезон. 18 апреля в рамках проекта «Большие гастроли» в Тверском театре юного зрителя пройдет показ спектакля по пьесе Юрия Полякова «Как боги». Его представит труппа Донецкого республиканского академического молодежного театра. 20 апреля на сцене ТЮЗа будет показан спектакль по повести Бориса Васильева «Завтра была война», а 24 апреля, в день Светлой Пасхи, пройдет показ спектакля по библейским сюжетам «Бык, осёл и звезда».

23 апреля труппа Тверского областного академического театра драмы представит спектакль по произведению Александра Твардовского «Василий Теркин». В 2020 году режиссер постановки Александр Сафронов стал Лауреатом премии Губернатора Тверской области в номинации «За достижения в театральном искусстве» в категории «Режиссура» за этот спектакль.

Пресс-служба Правительства Тверской области