В Тверской области началось обучение работников промышленных предприятий

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В Верхневолжье стартовало обучение работников промышленных предприятий. Это одна из мер, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 2022 году.
Мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, реализуются при поддержке Правительства РФ.
Для Правительства Тверской области в текущей ситуации приоритет - создание условий для устойчивой деятельности предприятий.
По словам Губернатора Игоря Рудени, ключевой задачей является сохранение рабочих мест.
Первым из тверских предприятий к обучению своих сотрудников приступило ООО «ИПК Парето-Принт».
На базе собственного учебного центра десять работников предприятия пройдут профессиональную переподготовку по направлениям полиграфического профиля: машинист швейных машин и автоматов, машинист фальцевальных машин, печатник плоской печати, печатник-тиснильщик.
Всего в течение 2022 года обучение пройдут более 1000 работников промышленных предприятий Тверской области.
На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено 62,2 млн рублей.
Пресс-служба Правительства Тверской области