В Тверской области началось обучение работников промышленных предприятий

В Верхневолжье стартовало обучение работников промышленных предприятий. Это одна из мер, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 2022 году.

Мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, реализуются при поддержке Правительства РФ.

Для Правительства Тверской области в текущей ситуации приоритет - создание условий для устойчивой деятельности предприятий.

По словам Губернатора Игоря Рудени, ключевой задачей является сохранение рабочих мест.

Первым из тверских предприятий к обучению своих сотрудников приступило ООО «ИПК Парето-Принт».

На базе собственного учебного центра десять работников предприятия пройдут профессиональную переподготовку по направлениям полиграфического профиля: машинист швейных машин и автоматов, машинист фальцевальных машин, печатник плоской печати, печатник-тиснильщик.

Всего в течение 2022 года обучение пройдут более 1000 работников промышленных предприятий Тверской области.

На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено 62,2 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области