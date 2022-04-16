Решения Тверской области по поддержке многодетных семей отмечены на федеральном уровне

В Москве состоялось заседание Совета при полномочном представителе Президента России в Центральном федеральном округе Игоре Щёголеве. Рассматривались вопросы поддержки многодетных семей и совершенствования мер демографической политики в рамках округа, а также предложения для рассмотрения на федеральном уровне. Совет ЦФО прошел при участии представителей научного и предпринимательского сообщества.

Открывая заседание, Игорь Щёголев напомнил слова Президента России Владимира Путина о том, что образ будущего для России – «крепкая, благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо и больше детей».

Доминирующей формой семьи должна стать семья, воспитывающая трёх и более детей. Соответственно, и жилищное строительство, и социальная инфраструктура, и образовательная, и информационно-культурная политика должны развиваться в логике стимулирования рождаемости и многодетности, подчеркнул Игорь Щёголев.

На заседании отмечено, что в Центральном федеральном округе вопросам поддержки рождаемости уделяется большое внимание, немало дополнительных мер в регионах принято за прошедшие три года. Как пример названа Тверская область, где существенные средства выделяются на улучшение жилищных условий семей с детьми.

«Многодетные семьи – это основа, перспектива развития нашей демографии, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Чем больше мы решаем жилищных вопросов – тем больше многодетных и молодежи остается жить и трудиться на территории региона. Наша задача – поддержать все многодетные семьи, а также тех родителей, которые планируют создать большую семью».

С 2016 года благодаря масштабной поддержке и вниманию государства количество многодетных семей в Тверской области увеличилось на 40%. Сейчас в регионе – порядка 14 тысяч таких семей.

Участники Совета отметили и другие региональные направления поддержки больших семей. Так, в Тверской области многодетные семьи с пятью и более детьми могут получить до 1 млн рублей на приобретение автомобиля.

В Верхневолжье помощь также получают будущие мамы, родители при появлении малыша, семьи, где воспитываются дети самого разного возраста.

Меры постоянно совершенствуются. К примеру, по обращениям родителей принято решение с 2022 года предоставлять комплекты формы для всех школьников из многодетных семей с 1 по 11 классы. С учетом мнения родителей расширяется состав подарочного набора для новорожденных.

Всего в Верхневолжье реализуется около 50 федеральных и региональных мер поддержки.

На заседании рассмотрены эти и другие инициативы регионов Центральной России по поддержке многодетных семей.

Для выработки эффективных решений в сфере демографии Игорь Щёголев предложил создать специализированную организацию – Институт демографической политики. Среди его ключевых задач – формирование единого демографического стандарта для обеспечения гарантированного уровня поддержки семей с детьми, аудит демографической политики и оценка ее эффективности для разработки мер поддержки рождаемости в Центральной России.

На заседании заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова также подчеркнула важность разработки единого комплексного подхода сопровождения семей в целях стимулирования рождаемости и многодетности.

Пресс-служба Правительства Тверской области