Началось голосование за объекты городской среды, которые будут благоустроены по национальному проекту в 2023 году

15 апреля на платформе za.gorodsreda.ru дан старт рейтинговому голосованию по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Голосование позволит гражданам городов, в том числе в Верхневолжье, самостоятельно и заблаговременно определить наиболее значимые объекты, нуждающиеся в благоустройстве.

На голосование вынесены общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории. Проголосовать за них может каждый житель Тверской области.

«Комфортная городская среда – лицо муниципальных образований, лицо Тверской области. От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и посёлки, зависит привлекательность региона для молодёжи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В адресный перечень для благоустройства на следующий год попадут те объекты, за которые будет отдано максимальное количество голосов. В этом году проголосовать можно на странице za.gorodsreda.ru, а также на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета. Либо через приложение с помощью волонтеров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

«Этот конкурс даёт возможность услышать мнение граждан, которое первично при создании комфортной среды для жизни и отдыха. Поэтому одной из задач платформы является сбор мнений как можно большего числа жителей России», – считает заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

В прошлом году в рейтинговом голосовании за проекты благоустройства городов приняли участие 64 493 жителя Тверской области. От Верхневолжья на конкурс было заявлено 47 проектов от 11 городов.

Победителями по итогам голосования стали: набережная Фадеева в городе Кимры, зелёная зона в микрорайоне Мигалово в Твери, пешеходная зона по Ленинградскому шоссе в Торжке, Городской сад в Вышнем Волочке, привокзальная площадь в Ржеве, территория Восточного проезда в Бежецке.

Наибольшее количество голосов набрали также проекты по благоустройству сквера-бульвара по проспекту Энергетиков в Удомле, общественной территории на улице Энергетиков в Конаково, прибрежной территории у озера Бологое в Бологое, пешеходных зон по улице Рудинская, проспекту Калинина, Гвардейскому проспекту в Осташкове, сквера на пересечении улиц Советская – Панфилова в Нелидово.

Пресс-служба Правительства Тверской области