На Кимрской фабрике им. Горького планируют запустить новое производство

Предприятия Тверской области в текущих экономических условиях продолжают реализовывать на территории региона проекты по импортозамещению. Одно из них - Кимрская фабрика им. Горького.

В Тверской области утверждён План мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности. В приоритете - системообразующие предприятия и проекты, направленные на импортозамещение.

«Главные задачи, которые должна решить государственная поддержка бизнеса, – это сохранение рабочих мест, реализация ранее намеченных инвестиционных проектов, обеспечение доступных займов», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Сегодня АО «Кимрская фабрика им. Горького» является ведущим специализированным предприятием по выпуску средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов при работе с радиоактивными и агрессивными веществами.

Сейчас на фабрике планирует запустить производство нетканых материалов, которые используются при изготовлении респираторов. В частности, мельтблаунов. Ранее этот материал фабрика закупала заграницей, в том числе в Корее, и в других регионах страны.

Для реализации намеченных планов предприятие намерено воспользоваться федеральными и региональными мерами поддержки.

«Планируем воспользоваться льготными займами Фонда развития промышленности Тверской области - «Оборотный капитал» и «Промышленная ипотека» на строительство дополнительных производственных и складских зданий. В текущих условиях разработанные региональные меры поддержки предприятий очень необходимы. Только за счёт собственных средств мы бы не смогли осуществить все наши планы, а кредитование через коммерческие банки – не осилили бы», - рассказал Сергей Расторгуев, генеральный директор АО «Кимрская фабрика им. Горького».

Сегодня на предприятии работает порядка 500 человек. Помимо респираторов и защитных масок, Кимрская фабрика им. Горького производит медицинские костюмы, пластиковую обувь, обувные чехлы.

Одно из широко известных изделий фабрики – респираторы ШБ-1 «Лепесток», которые обладают высокими защитными свойствами и востребованы Росатомом.

Фабрика имени Горького начала свою историю с 1925 года. Во время Великой Отечественной войны здесь выпускали продукцию для фронта. С 1959 года начали изготавливать средства индивидуальной защиты органов дыхания при работе с радиоактивными веществами.

Пресс-служба Правительства Тверской области