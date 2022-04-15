В Тверской области ведется подготовка к весенним полевым работам

Сельхозпроизводители Верхневолжья продолжают подготовку к весенним полевым работам. Хозяйства совместно с Управлением Россельхозцентра по Тверской области проводят работу по оценке качества семян, а также их сортировке и очистке к севу.

«Наша ключевая задача при подготовке и проведении сезонных полевых работ – обеспечить своевременное доведение государственной поддержки до всех сельхозтоваропроизводителей, которые работают на территории региона, вне зависимости от формата работы. При необходимости важно оказывать дополнительную помощь предприятиям агропрома для решения возникающих вопросов», – отметил Игорь Руденя на заседании Правительства Тверской области, где был рассмотрен вопрос проведения сезонных сельскохозяйственных работ.

В 2022 году объём запланированной господдержки на проведение весенних полевых работ составляет 293,2 млн рублей – почти на 100 млн рублей больше, чем в предыдущем.

Традиционно большая часть посевных площадей в регионе засевается семенами отечественной селекции – из числа зерновых и зернобобовых количество российских семян превышает 90%, а картофеля – 50%. Высокие показатели достигаются благодаря государственной поддержке. В частности, в текущем году на выплату субсидий для производителей элитного семеноводства в областном бюджете предусмотрено 23,4 млн рублей.

В Верхневолжье семеноводческую деятельность осуществляют два научно-исследовательских учреждения и 14 сертифицированных семеноводческих хозяйств.

Сельхозпроизводители Верхневолжья продолжают приобретать минеральные удобрения. На данный момент хозяйствами закуплено свыше 5,6 тыс. тонн. Всего в 2022 году планируется использовать порядка 16,2 тыс. тонн удобрений, что почти вдвое превышает уровень прошлого года.

Всего в регионе посевные работы ведут 640 сельхозтоваропроизводителей, из которых 70 – крупные и средние предприятия.

Ежегодно по поручению Губернатора Игоря Рудени в Тверской области укрепляется система государственной поддержки агропромышленного комплекса.

Так, ряд мер поддержки оказывается в виде субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, возмещается часть затрат на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных, развитие мясного животноводства, производство молодняка КРС, приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных. Кроме того, в регионе установлены выплаты на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для объектов молочного скотоводства и глубокой переработки молока.

Пресс-служба Правительства Тверской области