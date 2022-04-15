Губернатор Игорь Руденя поздравил руководство и сотрудников АО «Трансмашхолдинг» с 20-летием создания компании

Акционерное общество «Трансмашхолдинг» отмечает 20-летие со дня создания компании. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил со знаменательной датой президента «Трансмашхолдинга» Андрея Бокарева, генерального директора Кирилла Липу, ветеранов и сотрудников компании.

«За два десятилетия холдинг стал ведущим машиностроительным объединением по производству подвижного состава для железных дорог и метро в нашей стране. Сегодня ваши предприятия – лидеры отечественной промышленности, внедряющие цифровые технологии и реализующие масштабные проекты модернизации. Рассчитываем на дальнейшее успешное продолжение нашей общей работы по созданию в Тверской области кластера железнодорожного пассажирского вагоностроения на площадках в Твери и Торжке», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) – крупнейший в России и один из крупнейших в мире разработчиков и производителей подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта. Компания является единственным в России разработчиком и производителем среднеоборотных дизелей, крупным производителем литья для железнодорожного транспорта.

В структуру холдинга входит 16 производственных площадок.

На территории Тверской области расположено одно из крупнейших предприятий ТМХ – Тверской вагоностроительный завод, который специализируется на выпуске пассажирских вагонов локомотивной тяги и электропоездов.

Тверской вагоностроительный завод внедряет новейшие технологии, активно занимается импортозамещением. Недавно ТВЗ представил новую разработку – вагон-электростанцию, предназначенную для эксплуатации в составе пассажирских поездов.

«Трансмашхолдинг» предлагает полный спектр продуктов и услуг: от дизайна и разработки нового подвижного состава до модернизации, сервисных контрактов жизненного цикла и цифровых систем управления движением. ТМХ и его крупнейшие предприятия включены в перечень системообразующих предприятий.

Объем инвестиций в развитие холдинга за 20 лет превысил 90 млрд рублей. За это время построено около 700 вагонов рельсовых автобусов и дизель-поездов, выпущено более 14 тыс. пассажирских и специализированных вагонов локомотивной тяги 150 различных конструкций, реализовано свыше 200 проектов, связанных с созданием новых образцов продукции.

Напомним, в июне 2021 года на Петербургском экономическом форуме было заключено соглашение о сотрудничестве Тверской области и ТМХ. Документ подписали Губернатор Игорь Руденя и Президент АО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев.

Стороны договорились о развитии на территории региона транспортной инфраструктуры, цифровизации сферы пассажирских перевозок, обновлении парка подвижного состава.

Пресс-служба Правительства Тверской области