Более 90 ординаторов-целевиков после обучения в Тверском медицинском университете придут на работу в больницы Верхневолжья





В 2022 году обучение в Тверском государственном медицинским университете по программам ординатуры завершают 92 специалиста, которые заключили договор о целевом обучении с региональным Министерством здравоохранения и государственными медицинскими организациями Верхневолжья.

«Решение кадрового вопроса – одна из важнейших задач в сфере здравоохранения. При этом важно, чтобы выпускники высших и средних учреждений медицинского профиля не уезжали в Москву и другие субъекты нашей страны, а оставались работать на благо региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Задача по обеспечению отрасли медицинскими кадрами решается, в том числе, в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» и национального проекта «Здравоохранение».

Одна из таких мер – заключение договоров на целевое обучение по программам специалитета и ординатуры.

Заключив такой договор, ординатор получает ряд преимуществ: облегченный конкурс на поступление, бесплатное образование, а также материальное стимулирование. В 2021 году размер единовременных выплат был увеличен на 50%. Так, если в 2020 году ординаторы-целевики получали единоразово 50 тыс. рублей, то с прошлого года – по 75 тыс. рублей.

После окончания ординатуры специалиста ждет гарантированное трудоустройство: он приступает к работе в том лечебном учреждении, с которым заключал договор.

Лидером в Твери по количеству договоров на целевое обучение стала городская клиническая больница №6. Коллектив пополнится 13 молодыми врачами: рентгенологами, хирургами и кардиологами, анестезиологом-реаниматологом, неврологом, терапевтом, оториноларингологом, офтальмологом и эндокринологом.

10 выпускников ординатуры ждет городская клиническая больница №1 им. В.П. Успенского, среди которых будут анестезиологи-реаниматологи, неврологи, травматологи-ортопеды, терапевты и патологоанатом.

Больница скорой медицинской помощи ожидает девять врачей, в том числе анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов, офтальмолога, терапевта, хирурга и врача общей практики.

Всего медицинские организации столицы Верхневолжья пополнят 76 молодых специалистов узких направлений.

В центральные районные больницы приедут 16 специалистов: четверо в Конаково, по два – в Кимры, Осташков и Торжок, по одному – в Вышний Волочек, Западную Двину, Зубцов, Нелидово, Старицу и Калининский район.

Кроме того, в 2022 году центральные районные больницы региона ожидают еще более 50 целевиков - выпускников Тверского медицинского университета по программам специалитета: участковых педиатров и терапевтов.

Пресс-служба Правительства Тверской области