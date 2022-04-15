Ребята из Тверской области обратились к морякам ракетного корабля «Вышний Волочек» в рамках акции «Письмо солдату»

Воспитанники семейных центров Верхневолжья стали активными участниками Всероссийской акции «Письмо солдату». Ребята из Вышневолоцкого и Удомельского городских округов написали письма и нарисовали рисунки для тех, кто служит на ракетном корабле «Вышний Волочек» – в настоящее время моряки находятся здесь на боевом дежурстве.

Дети пожелали военнослужащим здоровья, мирного неба и скорейшего возвращения домой. В свою очередь, воспитатели рассказали ребятам о корабле «Вышний Волочек», его мощном вооружении и о людях, которые служат на нем.

Организатором акции «Письмо солдату» выступило общероссийское общественное движение «Ветераны России». Письма и рисунки участников проекта опубликуют на сайте организации в рубрике «Письмо солдату».

Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» вошел в состав Черноморского флота России 1 июня 2018 года. Это один из шести построенных в нашей стране быстроходных вооруженных корветов класса «река-море», оснащенных новейшим вооружением.

По традиции судам присваиваются имена старинных российских городов.

По поручению Губернатора Игоря Рудени в торжественном мероприятии в честь вступления судна «Вышний Волочек» в состав Черноморского флота приняла участие делегация Верхневолжья. На корабль передана икона Казанской Божией Матери, которая является покровительницей Вышнего Волочка. Икона выполнена в технике золотного шитья торжокскими золотошвеями.

Пресс-служба Правительства Тверской области