В Тверской области проводится обследование дорог, находящихся на гарантийном обслуживании

С апреля по май в Тверской области проходит инспекционная проверка дорог, отремонтированных по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Мониторинг идет по ранее составленному графику.

Губернатор Игорь Руденя неоднократно подчеркивал, что в рамках ремонтной кампании ключевое внимание необходимо уделять качеству работ, чтобы приведенные в порядок трассы долго не требовали повторных ремонтов. По инициативе главы региона Правительством Тверской области утверждены стандарты дорожных работ.

В ходе обследования специалисты проверят все участки автодорог, отремонтированных в 2021 году по национальному проекту. Это Торжок – Осташков, Вышний Волочек – Есеновичи – Кувшино, «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино, Осташков – Селижарово – Ржев, Торжок – Высокое – Берново – Старица, Рамешки – Максатиха, Дубна – Кимры – Горицы, Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское, Осташков – Волговерховье.

Подрядные организации, выполнявшие ремонт, несут гарантийные обязательства в зависимости от вида работ. Так, например, гарантия на дорожную разметку пластиком составляет год, а на верхний слой покрытия и барьерное ограждение – 5 лет.

В случае выявления дефектов составляется акт с участием подрядных организаций. Обнаруженные недостатки подрядчик должен устранить за свой счет в кратчайшие сроки.

В период с 2022 по 2024 годы в Верхневолжье планируется отремонтировать свыше 1200 км региональных и межмуниципальных дорог. В том числе, продолжатся работы на участках значимых региональных трасс, строительство и ремонт подъездов к инвестиционным площадкам, региональным учреждениям здравоохранения.

Среди ключевых объектов 2022 года – строительство Западного моста в Твери, порта в рамках кластера «Волжское море» в Конаковском районе, трассы «Москва – Рига» – Ржев.

Кроме того, завершится ремонт участка от Твери до Устюжны, продолжат приводить в порядок направления от Старицы до границы с Московской областью, от Рамешек до Максатихи, от Вышнего Волочка до Сонково, мост через реку Лоча под Ржевом и прочие объекты.

Фото предоставлено пресс-службой ПТО.

Пресс-служба Правительства Тверской области