Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 15 апреля 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 122 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 151 372 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 691 685 человек, в том числе за сутки – 578 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 900 034, в том числе за последние сутки их проведено 2 176.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 159 417 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 711 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 54 917
Конаковский район 12 093
Ржев 8527
Калининский район 6748
Вышневолоцкий городской округ 6309
Торжок 5379
Кимры 4847
Бежецкий район 4103
Бологовский район 3767
Кашинский городской округ 3588
Осташковский городской округ 3464
Старицкий район 3155
Калязинский район 3133
Нелидовский городской округ 2992
Лихославльский район 2933
Максатихинский район 2396
Западнодвинский муниципальный округ 2272
Торопецкий район 2114
Торжокский район 1894
Весьегонский муниципальный округ 1850
Зубцовский район 1790
Рамешковский район 1785
Оленинский муниципальный округ 1783
Кувшиновский район 1716
Селижаровский муниципальный округ 1451
Андреапольский муниципальный округ 1317
Спировский район 1289
Ржевский район 1246
Краснохолмский муниципальный округ 1190
Кесовогорский район 1106
Сонковский район 1061
Кимрский район 1021
ЗАТО Озёрный 983
Фировский район 978
Пеновский муниципальный округ 956
Бельский район 786
Сандовский муниципальный округ 770
Молоковский район 572
Жарковский район 558
Лесной муниципальный округ 544
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области