Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 15 апреля 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 122 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 151 372 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 691 685 человек, в том числе за сутки – 578 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 900 034, в том числе за последние сутки их проведено 2 176.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 159 417 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 711 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 54 917

Конаковский район 12 093

Ржев 8527

Калининский район 6748

Вышневолоцкий городской округ 6309

Торжок 5379

Кимры 4847

Бежецкий район 4103

Бологовский район 3767

Кашинский городской округ 3588

Осташковский городской округ 3464

Старицкий район 3155

Калязинский район 3133

Нелидовский городской округ 2992

Лихославльский район 2933

Максатихинский район 2396

Западнодвинский муниципальный округ 2272

Торопецкий район 2114

Торжокский район 1894

Весьегонский муниципальный округ 1850

Зубцовский район 1790

Рамешковский район 1785

Оленинский муниципальный округ 1783

Кувшиновский район 1716

Селижаровский муниципальный округ 1451

Андреапольский муниципальный округ 1317

Спировский район 1289

Ржевский район 1246

Краснохолмский муниципальный округ 1190

Кесовогорский район 1106

Сонковский район 1061

Кимрский район 1021

ЗАТО Озёрный 983

Фировский район 978

Пеновский муниципальный округ 956

Бельский район 786

Сандовский муниципальный округ 770

Молоковский район 572

Жарковский район 558

Лесной муниципальный округ 544

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области