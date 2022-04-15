В Тверской области в связи со снижением заболеваемости COVID-19 меняется график работы ЦАПов, к плановой работе возвращается еще одно медучреждение

С 15 апреля в Тверской области в связи с улучшением эпидемиологической обстановки на новый график переходят центры амбулаторной помощи (ЦАПы), где оказывается помощь пациентам с симптомами коронавирусной инфекции. Теперь они будут работать в будни с 08.00 до 20.00, в субботу с 09.00 до 15.00, воскресенье – выходной день.

Специалисты областного Минздрава отмечают, что за прошедший месяц ежесуточное количество заболевших снизилось более чем втрое – до 128 человек (по данным на 13 апреля 2022 года). Соответственно, уменьшилось и количество обращений в ЦАПы. Так, на 11 марта зафиксировано 539 обращений, на 13 апреля – 206. Всего с начала пандемии в Центры амбулаторной диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции обратилось более 196 тысяч человек.

На сегодняшний день в области продолжают работать 12 ЦАПов – четыре в Твери и восемь в районах. Записаться на прием можно по номеру «122».

Центры были открыты по поручению Губернатора Игоря Рудени для оперативного оказания медицинской помощи жителям региона с симптомами коронавирусной инфекции. В период роста заболеваемости была обеспечена круглосуточная работа дежурного ЦАПа.

Ранее в Тверской области благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки на территории региона был принят ряд решений по возвращению региональной системы здравоохранения в штатный режим.

С середины марта прекращена работа системы дистанционного оформления больничных по телефону горячей линии «122» пациентам с признаками ОРВИ.

В связи со снижением госпитализаций в регионе также сворачивают инфекционные койки. В ближайшее время в плановом режиме начнет работу 6-я городская больница Твери, где действовали ковидные койки. После проведения санитарной обработки учреждение начнет работать по основному сосудистому профилю.

В регионе в настоящее время действует более 390 инфекционных коек. При необходимости мощности могут быть вновь оперативно развернуты на базе учреждений здравоохранения региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области