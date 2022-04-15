В ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Дорогие жители города Конаково и района!

Позвольте всех вас сердечно приветствовать и поздравить с этим радостным светлым весенним праздником Входа Господня в Иерусалим.

В послании к Филиппийцам святого апостола Павла есть замечательные слова: «Всегда радуйтесь; и еще говорю - радуйтесь» (см. Флп. 4:4). Почему именно эти слова предлагает Церковь в день воспоминания о входе Господнем в Иерусалим? Да потому, что народ радовался: люди кричали «осанна», постилали по дороге одежды свои, срезали ветви деревьев и бросали их под ноги Спасителя, приветствуя Его как победителя смерти, ибо все были наслышаны о том, что Он силой Своею воскресил четверодневного Лазаря…

Пусть слова апостола, сказанные сегодня с такой силой, не уйдут из нашей памяти и помогут нам понять прямую связь между радостью и счастьем и миром Христовым, который принадлежит и сердцу, и уму нашему.

Протоиерей Петр ДУБЯГО,

Благочинный Конаковского церковного округа.

Среди всех праздников, отмечаемых Православной Церковью, Вербное воскресенье – особый светлый день, который как бы готовит всех верующих к Пасхе Господней - Светлому Христову Воскресению. Ведь уже на следующей неделе - Пасха и затем Пасхальная неделя, время, когда всякий верующий радуется и тому, что Христос воскрес и наступающей весне в целом. В этом году Пасха отмечается 24 апреля. Но до нее еще целая неделя. А Вербное воскресенье - уже послезавтра.

Это один из двунадесятых Господних праздников, это день Входа Господня в Иерусалим. Согласно Евангелию, Иисус Христос направлялся с учениками из Вифании, где он воскресил Лазаря, в Иерусалим, чтобы отпраздновать там Пасху. На подходе к городу он увидел привязанного к дереву молодого осла и попросил учеников привести его к нему. Ученики постелили на спину осла свои одежды, на которые сел Христос. Когда он въезжал в город, народ, узнавший о чуде воскресения Лазаря, восторженно приветствовал Спасителя пальмовыми ветвями и хвалебной песней, а на дорогу, по которой ехал Иисус, люди бросали пальмовые ветви и стелили свои одежды. В память об этом событии во всех христианских храмах принято в этот день освящать украшенные ветви деревьев. У нас в России это верба. Поэтому православные и назвали воскресный день вербным.

Мы решили проиллюстрировать этот праздник работами конаковской художницы Юлии Кузнецовой. У этого талантливого автора немало светлых работ, посвященных конаковским храмам и православной тематике.