ФОТОГРАФИИ К ДНЮ ПОБЕДЫ

До 9 мая остается меньше месяца. Давайте к этой великой дате еще раз вспомним ветеранов Великой Отечественной войны, завоевавших нам победу. Их, к сожалению, в Конаковском районе остаётся всё меньше. Но в каждой семье хранят память о них и фотографии.

Присылайте фото (лучше сканы, а не сами реликвии) и небольшие рассказы о своих родственниках-ветеранах на электронную почту: konzarya@yandex.ru или приходите к нам в редакцию, предварительно позвонив по телефону 8-904-016-60-12. Мы планируем опубликовать ваши материалы в праздничных номерах, посвященных Дню Победы.