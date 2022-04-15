ДЕГУСТАЦИЯ ВЕРЕЩАГИНСКИХ СЫРОВ

Уважаемые жители и гости Конаковского района!

Конаковский сыродельный завод ОАО «Молоко» в преддверии Праздника Светлой Пасхи приглашает вас с 18 апреля на дегустацию сыров торговой марки «Верещагин». Наша продукция получила золотые и бронзовые медали в номинации «Лучший продукт» на международной выставке «ПродЭкспо».

Желающие посетить и приобрести продукцию обращайтесь по тел. +7 (915) 729-97-74, Людмила Сергеевна Володина.

Дегустация и продажа сыров по ценам завода будет проходить:

- на самом заводе ОАО «Молоко» по адресу: г. Конаково, ул. Кооперативная, д. 42, каждый день с 8.00 до 17.00;

- в магазине «Крестьянка» по адресу: г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 16А, каждый день с 9:00 до 18:00.