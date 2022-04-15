МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ: ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА

Социальный контракт - поддержка государства, инструмент, который позволяет выйти из трудной жизненной ситуации. Мы не раз рассказывали о том, как стать участником этой государственной программы, для решения каких задач даются финансовые средства и какие документы понадобятся, чтобы их получить. Информирование граждан о новых возможностях социального контракта принесло положительный результат. В Конаковском районе 9 человек трудоустроено, 5 - прошли обучение, 8 - стали самозанятыми. Самые успешные участники проекта, который реализуется в нашем районе с 2021 года, решили поделиться своим опытом и рассказать, как получить стартовую финансовую поддержку и встать на ноги.

Ирина Гримме, 41 год, город Конаково. Социальный контракт на покупку оборудования и освоение новой профессии сроком на 12 месяцев.



- Про трудное материальное положение: развод и крохотные алименты на двоих несовершеннолетних детей, про отсутствие помощи и бабушек я рассказала своей клиентке, которая записалась на стрижку. По профессии я парикмахер. Случайно оказалось, что малознакомая женщина в кресле - работник соцзащиты, она и рассказала мне о возможности получить помощь от государства. Все завертелось очень быстро. Собрала пакет документов, подтверждающих статус малоимущей. Это первый этап. Затем надо было составить бизнес-план, все расписать и посчитать. И это у меня получилось. Мне одобрили и выделили 250 000 рублей на покупку нужного оборудования. Еще я смогла осуществить свою давнюю мечту - выучиться на мастера перманентного макияжа. На эти цели было выделено 30 000 рублей. Теперь у меня есть помещение - рабочее пространство 15 метров, оснащенное новым профессиональным оборудованием и очередь из клиентов. Жизнь изменилась. Соцконтракт - это хорошая поддержка от государства. Конечно, надо подсуетиться, просто так тебе эти деньги не приплывут. Да, сейчас непростое время, и все очень дорожает, но когда оно у нас было простым. Буду работать, желание было всегда, теперь есть и возможности.

Ксения Коваленко, 31 год, деревня Тарлаково. Социальный контракт по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности сроком на 12 месяцев.



- В сфере красоты я работаю с 2016 года. Занималась ногтевым сервисом, потом получила сертификат мастера перманентного макияжа. Клиентов появилось много, и я задумалась о расширении помещения. Но на оборудование, мебель, расходные материалы денег не хватало. Решила оформить соцконтракт. Работники социальной защиты курировали меня от начала и до конца, информировали и помогали по многим вопросам. Самое сложное - начать! Многие пугаются, когда видят перечень документов, но ничего сложного тут нет. Среди важных этапов - курсы от «Мой бизнес» и подготовка проекта для закупки оборудования, материалов, аренды помещения, рекламы - это бизнес-план называется. Размер выплаты рассчитывался исходя из одобренного специалистами бизнес-плана, в моей ситуации получилось 219540 рублей. Деньги по соцконтракту я получила 12 ноября 2021 года, сейчас отчитываюсь по ним - сколько клиентов приняла, сколько денег заработала, предоставляю всю налоговую выписку. Радует, что доход есть и есть желание развиваться и расширяться в своем направлении.

Дмитрий Байчекуев, 43 года, деревня Старое Мелково. Соцконтракт на поиск работы сроком на три месяца.

- Начну со слов благодарности Галине Михайловне Романовой, специалисту отделения срочной социальной помощи Комплексного центра социального обслуживания населения. Она будет главной героиней в моем рассказе. Мы с супругой остались без работы. На руках дети 5 и 10 лет. Встали на учет в службу занятости. В один из дней Галина Михайловна позвонила и объяснила, что я могу заключить соцконтракт по поиску работы. Это значит, что будет двойное пособие по безработице: от центра занятости и по соцконтракту. Но при этом я должен был в установленные сроки найти работу. В первый месяц мне выдали подъемные - 13 241 рубль. Еще через пару недель нашлась вакансия по специальности. Сейчас оформлен в ООО «Жилищный сервис» инженером по благоустройству и буду по условиям контракта еще три месяца получать денежную помощь - 13241 рубль дополнительно к заработной плате. Что тут скажешь - почувствовал почву под ногами.

Константин Ухалов, 45 лет, поселок Редкино. Соцконтракт на переобучение сроком на три месяца.



- Год сидел без работы, стоял на учете в центре занятости. Но подходящих вакансий не попадалось, все поиски были безуспешными. Сотрудники центра занятости предложили пройти переобучение, объяснили, что такое соцконтракт. Решил рискнуть, это лучше, чем оставаться в жизненном тупике. Отучился на водителя-тракториста, водителя погрузчика. На это мне выделили 30 000 рублей. Когда уже имел на руках удостоверение на управление техникой, неожиданно подвернулась интересная вакансия по первой специальности - электромонтер. Сейчас работаю на подстанции в Редкино. Моя история нетипичная, но я считаю, что соцконтракт мне помог поверить в себя, в свои силы и возможности. Теперь я владею двумя специальностями, моя востребованность на трудовом рынке возросла. Думаю, никаких простоев в карьере у меня больше не будет. Программа сработала на все 100 процентов.

Специалисты Центра социальной поддержки населения и Комплексного центра социального обслуживания населения анализируют предоставленные ежемесячные отчеты о выполнении мероприятий, предусмотренных социальными контрактами, и делают выводы. Они отмечают: у всех граждан повысился среднедушевой доход семьи, предпринимательская деятельность активно развивается. Напомним, что воспользоваться данным инструментом господдержки могут те граждане, чей доход ниже прожиточного минимума. Если это семья, то рассчитывается средний доход на каждого члена семьи. Если вы хотите заключить социальный контракт, за помощью обращайтесь в Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Конаковского района: 171251, Тверская область, Конаковский район, г. Конаково, ул. Маяковского, д. 7. Тел. +7(48242) 3-27-22.

УСТАЛИ ЕЗДИТЬ В МОСКВУ НА ЗАРАБОТКИ?

ЕСТЬ ДОСТОЙНАЯ РАБОТА В г. КОНАКОВО!

В Конаковском районе откроется новый филиал Торжокской обувной фабрики.

Швейный цех появится в рамках реализации инвестиционного проекта по расширению производства при поддержке администрации Конаковского района и содействии Центра занятости населения Конаковского района.

В преддверии запуска швейного цеха в городе Конаково ведется активный набор сотрудников от 18 до 65 лет с возможностью прохождения обучения.

В период трехмесячной учебы будет выплачиваться фиксированная оплата 30 000 руб. в месяц. Приглашаются работники без специального образования, а также квалифицированные специалисты с дипломом «швея». Достойные условия труда, оплата сдельная.

Познакомиться с потенциальным работодателем можно на сайте: https://zaotof.ru/, а также совершив виртуальный тур на производство: https://zaotof.vostok.ru/virtualnuy_tur/

Предварительный набор персонала в центре занятости населения Конаковского района по адресу: г. Конаково, ул. Васильковского, д. 23, или по телефону 8 (48242) 4-34-58.

СООБЩЕНИЕ

О неотложных мерах по подготовке к пожароопасному периоду на территории Тверской области.

В целях обеспечения пожарной безопасности населения, защиты от пожаров лесов, торфяных месторождений, объектов экономики и населенных пунктов на территории Тверской области, предотвращения негативных последствий и снижения материального ущерба, наносимого ландшафтными (природными) пожарами, 10 марта 2022 г. вышло распоряжение правительства Тверской области № 199-рп «О неотложных мерах по подготовке к пожароопасному периоду на территории Тверской области и охране лесов, торфяных месторождений, объектов экономики и населенных пунктов от пожаров на 2022 год и на период до 2024 года» (далее - распоряжение).

Распоряжением на 2022 год период пожароопасного сезона на территории Тверской области установлен с 10 апреля по 30 сентября.

Также данным распоряжением утвержден План мероприятий по подготовке к периоду пожароопасного сезона 2022 года на территории Тверской области. В целях достижения успешного выполнения плана распоряжением определён ряд задач для:

- министерства лесного комплекса Тверской области;

- министерства природных ресурсов и экологии Тверской области;

- министерства образования Тверской области;

- министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Тверской области;

- Министерства социальной защиты населения Тверской области и Министерства демографической и семейной политики Тверской области;

- министерства региональной политики Тверской области;

- министерства транспорта Тверской области;

- Главного управления региональной безопасности Тверской области;

- Управления информационной политики аппарата правительства Тверской области.

А также даны рекомендации:

- Главному управлению МЧС России по Тверской области;

- УМВД России по Тверской области;

- органам местного самоуправления муниципальных образований Тверской области;

- организациям, занимающимся добычей торфа и (или) заготовкой древесины, производящим разработку торфяных месторождений на территории Тверской области, Союзу лесопромышленников и лесоэкспортеров Тверской области, обществам охотников и рыболовов Тверской области;

- Тверскому центру по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и другим учреждениям и организациям.

Признано утратившим силу Распоряжение правительства Тверской области № 285-рпот 6 апреля 2021 г. «О неотложных мерах по подготовке к пожароопасному периоду на территории Тверской области и охране лесов, торфяных месторождений, объектов экономики и населенных пунктов от пожаров на 2021 год и на период до 2023 года».

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Конаково и Конаковскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области.

Внимание! Пожароопасный период

С приходом весенне-летнего периода учащаются случаи возгорания сухой растительности вблизи домов, на полях, в лесах, торфяниках и других местах.

В очаге возгорания могут оказаться подземные, надземные газопроводы, запорная арматура, газорегуляторные пункты и другие сооружения на системах газораспределения, служащие источниками газоснабжения для населения, промышленных предприятий, социально значимых объектов.

В случае обнаружения возгорания вблизи газопроводов и сооружений на них незамедлительно звоните по телефонам:

104 – аварийная газовая служба;

112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб.

Уважаемые граждане! Не устраивайте свалки мусора, не разводите костры, не жгите траву вблизи газопроводов!

АО «Газпром газораспределение Тверь».

Подготовлено пресс-службой

администрации Конаковского района