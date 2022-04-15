Слово пастыря

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ

Сегодня в нашей рубрике - протоиерей Антоний Сенченко, клирик храма Рождества Богородицы села Городня-на-Волге. Он расскажет о Вербном воскресенье, которое все мы отпразднуем в самом конце недели.

Праздник от слова «праздность». «Праздный» значит бесцельный, пустой. В самом деле: большой праздник всегда выходной. Это повод встретиться с друзьями и близкими, посидеть за столом. Смысл таких праздников вторичен и не существенен. Новый год, восьмое марта, день весны и труда можно назвать светскими ритуалами со своим набором атрибутов: салаты, шампанское, мимозы или шашлыки на природе. Подарки, поздравления и общение делают нас ближе друг другу и роднее. На это не жалко потраченного времени. Эти праздники нам нужны, потому что у нас есть потребность в переживании душевной человеческой близости, потребность в единении с ближними.

Но есть праздники другие: День Победы, день памяти и скорби. У них свои ритуалы: парад, голос Левитана в телевизоре, «Бессмертный полк» и митинги у братских могил. В этих праздниках смысл выходит на первый план. Мы вспоминаем судьбоносные события прошлого, чтим героев и презираем предателей. Смотрим в будущее с оглядкой на прошлое, чтобы действовать в настоящем. Память о прошлом соединяет людей в народ, спаивает глобальную общность. У большинства людей есть потребность принадлежать к чему-то большему, чем он сам и его род. Это потребность быть частью великой истории, великой культуры, быть частью народной судьбы. Это потребность в единстве со своим народом. Нам повезло: «герои былых времён» кровью и потом, ошибками и победами, провалами и свершениями создавали и приумножали это богатство смыслов, которым и держится наша общая Родина по сей день.

На этом фоне праздники религиозные мало понятны современному человеку, который далёк от Церкви. Он видит ритуалы, символизм которых ему малопонятен. Про исторические события, посвященные празднику, он слышит из телевизора или читает в ленте новостей, но всё это не цепляет и не трогает его. События и смыслы представляются ему сказочными и полумифическими. Он смотрит на видеоряд, который сопровождает телевизионную новость, видит изображения икон, и у него возникают ассоциации с картинками из школьного учебника или из детской сказки. «К чему эти смыслы и о чем они? Ради них я должен прийти в церковь и пожертвовать два-три часа», – думает он. И, ответив себе: «Богу это не нужно», спокойно забывает об этом.

«Если звезды зажигают – значит, это кому-нибудь нужно». Если человечество празднует праздники, значит, за ними стоит какая-то необходимость. В основе религиозных праздников тоже лежит определенная религиозная потребность. И это тоже потребность в единстве, но в единстве большего масштаба. Это потребность в единстве с Творцом, с Тем, Кто больше, чем народ и семья, Земля и Вселенная. Именно эта потребность лежит в основе христианской веры. Если у человека нет нужды в Боге, то он не христианин. Преподобный Силуан Афонский много раз в своих дневниках повторял: «Скучает душа моя о Боге и слезно ищет Его». Это не случайно. В этих словах суть христианства.

О Боге нам говорит Евангелие. Оно говорит, что Бог стал человеком, не переставая быть Богом. Он призвал апостолов, научил их божественной истине и послал на проповедь, сообщив дар совершать чудеса. Он знал, что Его распнут, молился до кровавого пота в Гефсиманском саду, молчал на суде перед Пилатом, а перед смертью помолился о своих врагах: «Отче! прости им, ибо не ведают, что творят» (Лк. 23:34). И все это, чтобы воскреснуть и воскресить каждого из нас. «Евангелие» в переводе с греческого значит «благая весть». Весть о том, что смерти нет, а есть переход в вечную жизнь. Весть о том, что мы спасены. То, что сделал Христос для нашего спасения, в богословии называется Искуплением. В большие праздники Церковь вспоминает важнейшие события жизни Христа, благодаря которым спасение человека стало возможным. Одно из этих событий – вход Господень в Иерусалим.

В церковном календаре это событие празднуется в предпасхальное воскресенье. Но Пасхе предшествуют события Страстной седмицы: предательство Иуды, прощание с учениками на Тайной вечери, неправедный суд и распятие на кресте. Все это начинается со входа в Иерусалим. Христос въезжает в столицу на осле, как это и должен был сделать Мессия согласно пророчеству. Его с восторгом приветствует народ как посланного от Бога царя. Люди ожидали наступление нового царства, но через пять дней на суде у Пилата перед ними предстал связанный и униженный Богочеловек Иисус. И народ отрекся от Него. Евангелие так повествует об этом: «И сказал Пилат иудеям: се, Царь ваш! Но они закричали: возьми, возьми, распни Его! Пилат говорит им: Царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали: нет у нас царя, кроме кесаря» (Ин.19:14-15).

Вход Господень в Иерусалим – это явление Мессии, Спасителя и Искупителя человечества, это начало Его крестного пути. Нам открывается истина, что Христос действительно Царь, но царство Его «не от мира сего» (Ин.18:36). Вспоминая эти события, сопереживая им, христиане осознают, что все это было ради них. Если Бог проявил такую заботу и попечение о нас, то и мы не можем не ответить на его любовь своею благодарностью и любовью. Это значит, что жизненные трудности, скорби, болезни и даже смерть – крестный путь каждого из нас к встрече с Богом и воскресению.