«Пока мы помним, мы живем...» - так назывался районный конкурс сочинений, проведенный управлением образования администрации Конаковского района в марте. В нем приняли участие 18 обучающихся 6 - 10 классов из 11 общеобразовательных учреждений района.

Цель конкурса достаточно проста - развитие у подрастающего поколения чувства патриотизма и мужества, сохранение памяти о людях, которые ценой собственной жизни защищали честь и независимость нашей Родины, освободили нашу Родину от фашистской оккупации. Проверяло конкурсные работы жюри в составе: Л.Н.Кулиева, заведующий отделом дошкольного, общего и дополнительного образования МКУ ЦМХО МОО, председатель жюри; С.А.Капатурина, директор МБУ ДО ЦВР г. Конаково, заместитель председателя жюри; М.Н.Унина, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 8 г. Конаково; О.Н.Чабанюк, учитель русского языка и литературы МБОУ гимназия № 5 г. Конаково; Т.А.Малкина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУ ДО ЦВР г. Конаково; Т.Г.Бокова, заместитель председателя президиума районного совета ветеранов.

В этот раз на конкурс были заявлены две номинации: сочинения, посвященные 80-летию подвига Алексея Маресьева, и сочинения на тему «Бессмертный полк в моей семье». Первая тема выбрана не случайно: в апреле этого года исполняется 80 лет легендарному подвигу боевого летчика. Для многих поколений Алексей Маресьев стал одним из символов Победы. Вторая тема сочинения - «Бессмертный полк» - наиболее актуальна в наши дни. Поэтому сочинения, посвященные этой теме, читались с особым трепетом. Дети писали о своих родственниках: участниках боевых действий, тружениках тыла, людях, переживших блокаду Ленинграда.

О своем прадедушке рассказывает Анна Беспалова, о его участии в войне, о ранениях, и как трогательно звучат слова: «И каждый год, стоя 9 мая у Вечного огня, я гляжу на старую черно-белую фотографию, в эти живые, затуманенные горем глаза и преклоняюсь перед ним и миллионами других, сгинувших и пострадавших на войне юношей, за бесценный дар, преподнесенный ими нам - мирную жизнь».

«...Вновь переживаю весь ужас, который пережил мой дед. Мне хочется спросить его, а страшно ли было? Я думаю, страшно. Я уверен, что хотелось выжить в той войне, обнять свою жену, поцеловать милую дочурку. Но каждый из героев «Бессмертного полка» думал не только о своей семье. Вы думали о том, что впереди Москва», - пишет Матвей Скворченков.

Всех членов жюри тронуло стихотворение, написанное Артемом Царициным о прадедушке, оно написано под впечатлением скупых слов на желтом листе архивного документа (личного дела прадеда). «Настоящий патриотизм - это не просто слово, а умение жертвовать собой ради счастья других людей», - пишет Артем.

Нельзя без волнения читать сочинение Полины Кищик, потому что она пишет, что «в 9 лет узнала, что такое война». Ведь девочка - родом с Донбасса. Она посвятила свою работу прапрабабушке, пережившей страшные годы Ленинградской блокады. Ее семья из поколения в поколение передает эти страшные события истории семьи. Полина твердо уверена, что «задача нашего поколения - трепетно чтить героическую память о прошлом нашей Родины».

Согласна с ней и Полина Васильева, которая рассказала о том, как вместе со своей семьей нашла важную и нужную информацию о прадеде на сайте «Общедоступный электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Полина считает, что «нужно знать и сохранить истинную историю страны».

Трудно было оценивать, сравнивать работы. Но конкурс есть конкурс. Победителями и призерами районного конкурса сочинений «Пока мы помним, мы живем...» стали:

в номинации «Сочинение, посвященное 80-летию подвига Алексея Маресьева»:

1 место – Екатерина Орлова, ученица 6 класса МБОУ СОШ № 2 п. Редкино;

2 место – Артем Арешидзе, ученик 7 класса МБОУ СОШ № 8 г. Конаково;

3 место – Юлия Романова, ученица 7 класса МБОУ СОШ с. Завидово.

В номинации «Сочинение «Бессмертный полк в моей семье»:

1 место – Анна Беспалова, ученица 10 класса МБОУ СОШ № 8 г. Конаково;

2 место – Матвей Скворченков, ученик 9 класса МБОУ СОШ № 2 г. Конаково, и Артем Царицин, ученик 9 класса МБОУ СОШ д. Вахонино;

3 место - Александра Васильева, ученица 10 класса МБОУ СОШ № 8 г. Конаково, и Полина Кищик, ученица 10 класса МБОУ СОШ № 3 г. Конаково.

В каждой работе, присланной на конкурс, - гордость за своих предков, защищавших Родину, уверенность в том, что святая память о великом подвиге не должна быть забыта ни одним поколением, живущим на земле.

Ведь пока мы помним - мы живем!

Л. КУЛИЕВА,

М. УНИНА.