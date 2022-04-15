ПРОЕКТ «КОНАКОВО: ВЕК ДВАДЦАТЫЙ»

«КОНАКОВСКИЕ ОГНИ». КАКИМИ ОНИ БЫЛИ?

Дорогие друзья, в прошлом номере мы объявили о том, что в течение этого и следующего месяцев «Заря» будет публиковать воспоминания читателей газеты о районном фестивале искусств «Конаковские огни», которому в этом году исполняется 50 лет. На предложение присылать свои материалы газета получила закономерный отклик. Сегодня о прошлом фестиваля расскажут читатели из поселка Новозавидовский и села Дмитрова Гора.

Участница народного хора «Верхневолжье» из п. Новозавидовский Валентина Владимировна Герасимова принимала участие в первом фестивале «Конаковские огни» в 1972 году. Вот что она пишет:

- Концерт собирался из всех коллективов ДК как отчетный. В основном это были вокальные и танцевальные номера. На этом концерте комиссия из отдела культуры отбирала номера для заключительного концерта в г. Конаково. Аккомпаниатором был Филипп Борисович Воробьев.

Анатолий Беркис (п. Новозавидовский), участник «Конаковских огней» 1976 года:

- Отборочный концерт проводился даже по маленьким поселкам и деревням. В клубе поселка Мирный проводился такой концерт участников ВИА. Я был в составе ансамбля «Крестьянские дети». Аппаратурой помогал Новозавидовский ДК. Тогда его директором был Анатолий Павлович Холинов, он же возглавлял духовой оркестр. У участников ансамбля были яркие цветные рубашки. Из аппаратуры имелись бас-гитара, ритм-гитара и барабаны. Инересный факт: в этом фестивале участвовали только вокально-инструментальные ансамбли.

Воспоминания участников фестиваля «Конаковские огни» от ВИА «Завидяне»:

- Хорошо запомнился фестиваль «Конаковские огни» 1976 года, ведь он проходил на сцене Новозавидовского Дома культуры, и в нем принимали участие только вокально-инструментальные ансамбли. Были гости и из Твери (тогда Калинина). Зал был заполнен до отказа. Наши коллективы выступали на очень высоком уровне.

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А в Дмитровой Горе вспоминают участников, которые выступали от Дмитровогорского сельского Дома культуры, ведь многие из них были многократными лауреатами фестиваля. Давайте назовем их имена. Это семейный ансамбль Клепиковых, вокалисты Александр Курдин, Геннадий Смирнов, Анатолий Башилов, Геннадий Титов, Виктор Клепиков, Екатерина Шуванова, Зинаида Гуляева, Клавдия Ляхова, супруги Тювилевы, Александра Шугаева, Николай Костенко, Валентин Диулин, Любовь Счетчикова, Галина Алексеева, а также участники хора и его руководители на протяжении многих лет И.Д.Карпунин, Игорь Кондратьев, Н.П.Говорков, наши танцевальные коллективы и многие другие. Фотографии позволят вспомнить эти моменты…

ВСПОМИНАЯ АНАТОЛИЯ ПАВЛОВА

На этой неделе исполнился год, как не стало старожила города Конаково, певца, художника, скульптора, представителя славной плеяды мастеров конаковского фаянса Анатолия Анатольевича ПАВЛОВА.

Наверное, не стоит даже и упоминать о том, что он, много лет являвшийся солистом академического хора ДК им. Воровского и любимым учеником его основателя, Почетного гражданина Конаковского района Александра Ивановича Цветкова, с самого возникновения фестиваля «Конаковские огни» участвовал в нем вплоть до того момента, когда хор прекратил свою деятельность. Но и после, будучи солистом конаковского хора ветеранов и выступая сольно от городской ветеранской организации на различных концертах и фестивалях, Анатолий Анатольевич всегда показывал высокий класс исполнения, оставаясь непременным любимцем публики, преимущественно преклонного возраста.

Такая публика и собралась в понедельник на очередную встречу в рамках литературно-музыкального салона, который вот уже двадцать лет собирается в стенах городского Дворца культуры им. Воровского. Много теплых слов, воспоминаний было сказано теми, кто долгое время знал этого человека. Это родственники, коллеги, те, кто пел с ним в одном хоре, кто устраивал его выставки. Прекрасный рассказ со слайдами и видеозаписями на мультимедийном экране подготовила совместно с родными А.А.Павлова библиотекарь конаковской городской библиотеки Светлана Корчагина.