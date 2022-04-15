СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

В ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

7 апреля в Конаковском районе отметили Всемирный день здоровья. Этому празднику были посвящены различные мероприятия. Школьники Конаковского района отметили Всемирный день здоровья соревнованиями в спортивном комплексе «Олимп» в г. Конаково.

Всемирный день здоровья - праздник для всех людей, которым небезразлично своё здоровье, отмечается с 1950 года и посвящается заботе о здоровье и профилактике различных заболеваний. Ежегодно празднование Всемирного дня здоровья посвящается наиболее значимым проблемам человечества и каждый раз проходит со своей особой тематикой. В 2022 году это - «Наша планета, наше здоровье».

В этот день в спортивном комплексе «Олимп» на базе районной ДЮСШ с одноименным названием прошли районные соревнования, посвящённые этому празднику. Соревнования были организованы администрацией Конаковского района и РДШ Конаковского района при поддержке Регионального штаба РДШ и ДЮСШ «Олимп» Конаковского района. Мероприятие было посвящено также поддержке спецоперации нашей Российской армии.

В соревнованиях приняли участие 14 команд средних учебных заведений г. Конаково и Конаковского района. Организацией соревнований занимались члены РДШ Конаковского района и его руководитель Александр Федюк.

На торжественном открытии присутствовали официальные лица: заведующий ОМПКиС Александра Федотова, заместитель заведующего ОМПКиС Екатерина Хорина, главный специалист УО Маргарита Гучмазова, директор ДЮСШ «Олимп» Сергей Салдин, региональный координатор РДШ по Тверской области Никита Радчук. Они обратились к участникам соревнований с напутственными словами и пожелали им хорошего настроения, здоровья и заряда бодрости.

Подростки соревновались азартно и весело. Они «переходили болото», катали мяч, бегали в мешках и соревновались на скорость и меткость в разных этапах. Все команды получили дипломы участников, а три стали призерами и награждены медалями и подарками регионального штаба РДШ.

1 место - МБОУ СОШ № 1 п. Редкино, 2 место - МБОУ СОШ № 8 г. Конаково, 3 место - МБОУ СОШ № 6 г. Конаково

Людмила Кикало.

фото автора.

«ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ»

Так назывались соревнования по самбо, которые прошли 9 апреля в г. Ржеве. Их статус - открытые региональные среди юношей и девушек 2008-2010 г. р. и в них, конечно же, приняли участие воспитанники «ДЮСШ единоборств Конаковского района».

В соревнованиях также принимали участие команды из городов Великие Луки, Смоленск, Ржев, Тверь, Зубцов, Торжок и Торжокский район, Кашин. Спортсмены Конаковского района показали хорошие результаты. Первые места заняли Варвара Богачевская и Алина Мамонтова. Вторые места - Руслан Кочнов и Дарья Кузнецова. И третьи места - Вадим Головкин и Кирилл Макеев.

А. Федотова.

Фото предоставлено автором.

НА ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ В РЯЗАНИ

В Академии единоборств города Рязани 8 - 10 апреля прошли российские соревнования по джиу-джитсу. Мужчины и женщины боролись за Кубок России, юниоры и юниорки до 18 лет, юноши и девушки до 14 лет и до 16 лет боролись за медали Всероссийских соревнований.

Это был своеобразный фестиваль джиу-джитсу, посвящённый 20-летию Российской федерации этого вида спорта. Всего в четырёх возрастных группах на шести татами Академии состязались порядка 900 спортсменов из более чем 30 регионов страны. Спортсмены состязались в файтинге (поединках), не-вазе (борьбе в партере) и дисциплине «дуо-систем».

Конаковские спортсмены «ДЮСШ единоборств» Конаковского района завоевали 15 медалей, из них 4 золотых, 3 серебряных и 8 бронзовых медалей в разделе «файтинг». Чемпионами Кубка России в своих категориях стали Анастасия Кондрат, Алан Хосроев и Алина Сударикова. Серебряной призеркой Кубка России стала Елизавета Дубовик. Бронзовыми обладателями Кубка России стали Рафии Рафи-заде, Салоходдин Фозилов, Никита Мельников и Мария Кукина.

На всероссийских соревнованиях «золото» - у Серафима Баженова, «серебро» - у Валерии Сорокиной и Дмитрия Наговицына, «бронза» - у Кирилла Рязанова, Павла Мяснова, Егора Челядинова и Дарьи Новожиловой.

Поздравляем спортсменов, родителей, тренеров с успешным выступлением! Дальнейших побед!

На снимке: конаковские спортсмены Алан Хосроев и Никита Мельников.

А. Федотова.Фото предоставлено автором.

И СНОВА - КОСМИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ

9 апреля в конаковском бору прошел легкоатлетический пробег, посвященный Дню космонавтики и в поддержку спецоперации на Украине.

Такой пробег стал традиционным, в «доковидные» времена его проводили в будни, и он собирал команды из многих учебных заведений, а также спортшкол и спортклубов города и района. В этом году его провели в выходной день, поэтому в пробеге смогли участвовать спортсмены всех возрастов. На хорошо знакомую легкоатлетическую трассу в бору вышло примерно около 30 любителей бега.

С приветственным словом перед спортсменами выступила заместитель заведующего отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района Екатерина Хорина. Затем главный судья Анатолий Афоненко рассказал о дистанциях и трассе и объявил первый старт на самую короткую дистанцию. В программе соревнований их значилось три - на 1, 3 и 9 километров.

Трасса была сложной - мокрый снег, лед с водой. Но это не помешало спортсменам показать высокие результаты. Победителями соревнований в своих возрастных категориях стали:

на дистанции 1 километр - Анна Демиденко, Анна Батлукова, Ярослав Иванов, Денис Мараев. На дистнации 3 километра - Таисия Тюрина, Наталья Поляница, Николай Костенко. На дистанции 9 километров уверенную победу одержал наш гость из Твери Алексей Шлепков. В своих возрастных категориях на этой дистанции победителями стали Татьяна Новожилова, Николай Новиков, Анатолий Нестеров.

Победители и призеры соревнований награждены медалями и дипломами администрации Конаковского района. После финиша по традиции - горячий чай с сушками.

Информацию предоставил А. Афоненко.

Фото: М. Малахов.