ВСТРЕЧА СО СТАРЫМ ЗНАКОМЫМ

Многим нашим читателем хорошо известно имя певца и композитора Виктора Карача. С городом Конаково его связывают долгие годы сотрудничества. Работа на Конаковской ГРЭС, в ДК «Современник», на «Народном радио», а также сольно исполнителем клубной музыки в моднейших заведениях нашего города оставило свой след в истории конаковской земли.

Но ничто не стоит на месте, все развивается. Уже несколько лет Виктор занимается музыкальным творчеством у себя на родине, в Вышнем Волочке, не чужда ему и Тверь, где он работает с ведущими исполнителями эстрадного и прочих жанров. Он ведет музыкальные стримы, пользующиеся неизменной любовью у поклонников.

И вот – новость. Уже через несколько дней Виктор Карач – желанный гость нашего города. Его совместное выступление с проектом «VИТАМИN B» состоится 23 апреля на сцене его родного в прошлом ДК «Современник», теперь главной концертной площадкой Конаковского района. В канун долгожданного выступления мы задали Виктору несколько вопросов.

- Виктор, наверное, не удивлю, сказав, что в г. Конаково у тебя осталось немало поклонников. Ожидаешь увидеть полный зал?

- Полный зал - это, конечно, в идеале, но буду очень рад всем, кто найдёт время в выходной день и придёт на наш концерт. Со временем понимаешь, что дело-то вовсе не в количестве, а в качестве.

- С какими чувствами ты выйдешь на конаковскую сцену, что ожидаешь увидеть?

- Не был в Конакове очень давно, поэтому с большим удовольствием приеду и посмотрю на изменения в городе, а их, судя по фото в соцсетях, по рассказам друзей и знакомых, немало. На сцену некогда родного ДК «Современник», конечно же, выйду с трепетом и волнением, так как она осталась в памяти только хорошими, добрыми и счастливыми моментами и воспоминаниями. Готовлюсь к этому концерту очень ответственно, ведь петь придётся перед старыми друзьями.

- Немного о тех, с кем ты будешь выступать на сцене. Что за «VИТАМИN B»? Расскажи о коллективе.

- Это талантливый и перспективный коллектив, очень популярный сейчас в Твери и за её пределами. Полуфиналисты телепроекта «Новая звезда», участники шоу «Голос» и «Битва талантов», финалисты телепроекта «Универвидение. Авторы», победители конкурса «СтудВесна.Online», финалисты телепроекта «Спасибо за победу» на Первом канале и телеканале «Победа», лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Ну а познакомиться с их творчеством вы сможете 23 апреля.

- Какие вещи услышат поклонники твоего творчества на концерте в «Современнике»? Будет ли это новый материал, или же ты затронешь и ностальгические струны в наших душах? Возможно, ты исполнишь кавера известных советских песен или даже удивишь чем-то из «ГРЭСовского периода»? Ведь наверняка найдутся желающие услышать и это?

- Расскажу интересный случай из этого периода. В своё время я написал и выпустил сборник песен об энергетике, и руководство станции решило по утрам на территории включать этот диск, внедрять, так сказать, культуру в массы. И вот когда приезжал автобус с сотрудниками ГРЭС, а это, как правило, по расписанию, в одно и то же время, в это же время играла одна и та же песня, так как диск включали тоже по расписанию. Один из моих знакомых мне в какой-то момент позвонил и спросил, не икается ли мне с утра и не мог бы я обновить репертуар? Я, конечно же, приехал на ГРЭС, всё выяснил, и песни на диске начали запускать в режиме RANDOM (случайное воспроизведение)...

Ну а на концерте спою свои лучшие песни, некоторые из которых были написаны и в Конакове, вы услышите дуэт с Палиной Горбачёвой, будет и премьера песни, видимо, будет и романс, в общем, всё в стадии подготовки.

- Что такое Виктор Карач образца 2022 года? Расскажи, над чем ты сейчас работаешь, что делаешь, чем хочешь удивить мир?

- Мне кажется, особых изменений не произошло. Да, конечно, сделал работу над своими какими-то ошибками, адаптировался под сегодняшний жизненный ритм. Во время пандемии, даже чуть раньше, запустил онлайн-проект «Вокальный стрим». Ко мне в студию по понедельниками приезжают вокалисты, музыканты, коллективы и делятся со зрителем своим творчеством.

Вы присоединяйтесь в сообщество VK «Виктор Карач Студия вокала» и всё увидите сами. Этот формат в тот момент был очень актуален, так как все «живые» площадки были закрыты. Да и сейчас зрительский интерес не спадает, и с недавних времен мою программу транслирует кабельное ТВ в Удомле Вsiytv Волочке и Валдае. А удивить мир сейчас можно только теплом, добротой и любовью. Стараюсь, но не всегда пока получается, есть ещё чему поучиться у Всевышнего.

- Твои пожелания тем, кто придет на твой концерт в «Современник».

- Песни, которые будут звучать на этом концерте, не имеют возрастных ограничений. Будут и ретро-нотки, чуть поп-шансона, эстрады, ну и, конечно же, «VИТАМИN B» вас порадует своими танцевальными хитами. Поэтому, друзья, я считаю что на наш концерт можно и нужно идти всей семьей. Отложите вечером в субботу (23 апреля, 19.00) все дела и приходите в «Современник». До встречи!