В Правительстве Тверской области произошли кадровые изменения

14 апреля Губернатор Игорь Руденя подписал распоряжения о кадровых изменениях в Правительстве Тверской области.

На должность исполняющего обязанности Министра природных ресурсов и экологии Тверской области назначен Сергей Богатырев. Ранее он был заместителем руководителя ведомства Андрея Наумова, также являвшегося заместителем Председателя Правительства Тверской области, который освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на новое место работы.

Исполняющей обязанности Министра образования Тверской области назначена Ольга Калинина, которая ранее являлась заместителем Министра.

Ирина Пелевина назначена исполняющей обязанности председателя Комитета по делам молодежи Тверской области. Ранее она была заместителем руководителя ведомства.

Ранее занимавшие должности Министра образования Юлия Коваленко и председателя Комитета по делам молодежи региона Александра Прохорова освобождены от исполнения обязанностей по собственному желанию.

Пресс-служба Правительства Тверской области