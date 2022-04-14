В Верхневолжье пройдет танцевальный конкурс имени Татьяны Устиновой – великого русского балетмейстера, почетного гражданина Твери

16 и 17 апреля в Твери пройдет XVIII открытый областной конкурс русского народного танца им. Т.А. Устиновой. Многие годы он объединяет хореографические коллективы из Тверской области и других регионов России. В этом году мероприятие пройдет в рамках Года культурного наследия народов России.

Конкурс проводит Тверской областной Дом народного творчества. Масштабное культурное событие проходит в Тверской области в память о наследии великого русского балетмейстера Татьяны Алексеевны Устиновой – уроженки тверской земли и почетного гражданина Твери, народной артистки СССР, Лауреата Государственных премий СССР и РСФСР, профессора, главного балетмейстера Государственного Академического Русского народного хора им. М. Пятницкого.

Многие годы конкурс объединяет хореографические коллективы из Тверской области и других регионов России. Он способствует сохранению и развитию уникального богатства русской танцевальной культуры, региональных особенностей русского хореографического искусства, совершенствованию народного танца.

В финале конкурса примут участие 18 хореографических коллективов из Твери и Тверской области, а также Орла, Санкт Петербурга и Москвы. Свои конкурсные программы представят артисты в двух возрастных категориях – до 14 лет и от 15 лет. Они определят победителей в нескольких номинациях:

сценический русский народный танец, стилизованный русский народный танец и русский народный танец малой формы.

В первый день состоится торжественное открытие конкурса, заключительный просмотр, мастер-класс по русскому танцу для руководителей хореографических коллективов. Преподавателем мастер-класса станет Евгений Кузнецов – доцент кафедры народного танца Московского государственного института культуры и кафедры Искусство хореографа Института Славянской культуры Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина. 17 апреля состоится гала-концерт финалистов конкурса, награждение участников и победителей, творческая лаборатория для руководителей хореографических коллективов.

XVIII открытый областной конкурс русского народного танца им. Т.А. Устиновой пройдет в ДК «Пролетарка» по адресу: г. Тверь, пр-т Калинина, д.20.



Пресс-служба Правительства Тверской области