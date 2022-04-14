На территории Ржевского мемориала Советскому солдату создадут современный музейно-просветительский комплекс

14 апреля Губернатор Игорь Руденя в Ржевском районе провёл совещание по вопросам расширения мемориального комплекса на площадке Ржевского мемориала Советскому солдату. Участие в обсуждении приняли депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков, епископ Ржевский и Торопецкий Адриан. Концепция дальнейшего развития территории мемориала подготовлена при участии специалистов Российского военно-исторического общества, Музея Победы на Поклонной горе. Центральное место займёт музейно-просветительский комплекс «Ржевская битва». «В рамках поручения Президента Российской Федерации о духовно-нравственном воспитании нашей молодёжи мы продолжаем работу по расширению территории Ржевского мемориала. Создание современного музея, где прослеживалась бы связь поколений, отражались подвиг солдат в годы Великой Отечественной войны и сегодняшние задачи, которые стоят перед Россией, – все это будет способствовать не просто воспитанию молодёжи, но и развитию нашей страны», - подчеркнул Игорь Руденя. Глава региона отметил, что реализация проекта должна начаться уже в этом году. В состав комплекса войдёт иммерсивная экспозиция, которая будет включать объёмные декорации, крупногабаритные макеты, исторические экспонаты, скульптурные композиции, мультимедийные инсталляции. Глава региона подчеркнул: важно отразить всю историю ржевской земли - довоенную, годы Великой Отечественной войны, восстановление Ржева из руин и возвращение к мирной жизни. Также Игорь Руденя поручил создать интерактивную карту, благодаря которой родственники, павших на территории Ржевского района красноармейцев, смогут найти места их захоронения. Кроме того, по поручению Губернатора в состав комплекса будет включён зал новейшей истории, посвящённый специальной военной операции на Украине. Как отметил депутат Госдумы РФ Владимир Васильев, создание комплекса играет важную роль в формировании у граждан объективного взгляда на прошлое и настоящее страны. В комплексе будут работать не только постоянные экспозиции, но и временные – идеи по их наполнению смогут предлагать сами посетители. Помимо экспозиционных зон комплекс будет включать лекторий, залы для проведения образовательных мероприятий и встреч, кинозал, информационный центр и другие помещения. Объект будет полностью адаптирован для посещения гражданами с ограниченными возможностями здоровья. Планируется, что музейно-просветительский комплекс в день смогут посещать до 1500 человек. Глава региона поставил задачу полностью завершить реализацию проекта к 80-летию Великой Победы. Ржевский мемориал Советскому солдату открыт 30 июня 2020 года Президентом России Владимиром Путиным и Президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В церемонии принял участие Губернатор Игорь Руденя, почетными гостями открытия стали ветераны-фронтовики, проживающие в Тверской области. Проект реализован совместно Российским военно-историческим обществом и Правительством Тверской области. С момента открытия Ржевский мемориал посетило более 3 миллионов человек. В соответствии с поручением Главы государства уже в 2020 году началась работа по расширению мемориального комплекса. Сегодня на территории мемориала работает музейный павильон – Ржевский филиал Музея Победы. При поддержке Президента Владимира Путина и Правительства РФ компанией «Российские железные дороги» в 2021 году введена новая станция «Ржевский мемориал». От Москвы к мемориалу запущены поезда «Ласточка». Запланирована электрификация ветки, что позволит значительно сократить время в пути на новом маршруте. Построены автомобильная развязка со светофорами, современный автозаправочный комплекс, оборудована парковка, до четырех полос расширена дорога от трассы М-9 в направлении деревни Хорошево. До Ржевского мемориала запущены автобусные маршруты из Ржева и Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области