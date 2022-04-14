Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 14 апреля 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 128 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 151 250 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 691 050 человек, в том числе за сутки – 489 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 897 858, в том числе за последние сутки их проведено 3 698.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 159 295 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 710 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 54 877

Конаковский район 12 086

Ржев 8521

Калининский район 6743

Вышневолоцкий городской округ 6304

Торжок 5374

Кимры 4842

Бежецкий район 4098

Бологовский район 3762

Кашинский городской округ 3586

Осташковский городской округ 3460

Старицкий район 3152

Калязинский район 3131

Нелидовский городской округ 2988

Лихославльский район 2931

Максатихинский район 2396

Западнодвинский муниципальный округ 2271

Торопецкий район 2112

Торжокский район 1892

Весьегонский муниципальный округ 1849

Зубцовский район 1790

Рамешковский район 1785

Оленинский муниципальный округ 1780

Кувшиновский район 1714

Селижаровский муниципальный округ 1449

Андреапольский муниципальный округ 1317

Спировский район 1287

Ржевский район 1246

Краснохолмский муниципальный округ 1190

Кесовогорский район 1104

Сонковский район 1060

Кимрский район 1021

ЗАТО Озёрный 981

Фировский район 976

Пеновский муниципальный округ 956

Бельский район 786

Сандовский муниципальный округ 770

Молоковский район 572

Жарковский район 558

Лесной муниципальный округ 544

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области