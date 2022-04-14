Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 14 апреля 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 128 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 151 250 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 691 050 человек, в том числе за сутки – 489 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 897 858, в том числе за последние сутки их проведено 3 698.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 159 295 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 710 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 54 877
Конаковский район 12 086
Ржев 8521
Калининский район 6743
Вышневолоцкий городской округ 6304
Торжок 5374
Кимры 4842
Бежецкий район 4098
Бологовский район 3762
Кашинский городской округ 3586
Осташковский городской округ 3460
Старицкий район 3152
Калязинский район 3131
Нелидовский городской округ 2988
Лихославльский район 2931
Максатихинский район 2396
Западнодвинский муниципальный округ 2271
Торопецкий район 2112
Торжокский район 1892
Весьегонский муниципальный округ 1849
Зубцовский район 1790
Рамешковский район 1785
Оленинский муниципальный округ 1780
Кувшиновский район 1714
Селижаровский муниципальный округ 1449
Андреапольский муниципальный округ 1317
Спировский район 1287
Ржевский район 1246
Краснохолмский муниципальный округ 1190
Кесовогорский район 1104
Сонковский район 1060
Кимрский район 1021
ЗАТО Озёрный 981
Фировский район 976
Пеновский муниципальный округ 956
Бельский район 786
Сандовский муниципальный округ 770
Молоковский район 572
Жарковский район 558
Лесной муниципальный округ 544
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области