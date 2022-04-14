Игорь Руденя в ходе рабочей поездки в Зубцовcкий район посетил камнеобрабатывающий завод

14 апреля Губернатор Игорь Руденя в ходе рабочей поездки в Зубцовский район посетил камнеобрабатывающий завод «Белый камень», где ознакомился с производством продукции.

Первая очередь реализуемого на территории Погорельского сельского поселения инвестиционного проекта была запущена летом 2021 года. Объём инвестиций в проект составил 733 млн рублей, создано 90 рабочих мест.

Сейчас «Белый камень» планирует строительство второй очереди завода. Предполагаемый объем инвестиций - 1,7 млрд рублей, будет создано порядка 70 новых рабочих мест.

По мнению главы региона, в текущих условиях ключевой задачей в экономике является сохранение рабочих мест на действующих производствах, продолжение реализации на территории региона инвестиционных проектов, создание новых импортозамещающих производств, оказание поддержки предприятиям для сохранения объёмов выпускаемой продукции.

Для этого в Верхневолжье реализуется План мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности.

Завод «Белый камень» ориентирован на обработку любых видов мрамора, травертина и известняка. Предприятие рассчитано на производство 400 м2 камня в плитах и 20-40 погонных метров карнизов, наличников в смену. Рынок сбыта продукции – регионы России.

Завод - одно из наиболее современных и технически оснащенных камнеобрабатывающих производств в России. Производственные цеха оснащены новейшими автоматизированными линиями и обрабатывающими станками с числовым программным управлением.

Предприятие «Белый Камень» входит в группу компаний Artishock, которая является одним из лидеров индустрии обработки камня в России и занималась такими проектами, как Дворец водных видов спорта Лужники, торговые центры Центральный Детский Мир на Лубянке и Авиапарк, жилые комплексы Сады Пекина, Ордынка и Жизнь на Плющихе, концертный зал Зарядье и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области