В Верхневолжье проходит региональный форум «Будущее сегодня. Дизайн современной школы»

14 апреля в Твери на площадке детского технопарка «Кванториум» проходит региональный форум «Будущее сегодня. Дизайн современной школы». Его участники – руководители образовательных организаций Тверской области, педагоги, дизайнеры, эксперты строительного рынка.

Цель форума – обсуждение и выработка комплексного подхода по созданию современной образовательной среды в рамках реализации регионального проекта по модернизации школьной системы образования Тверской области.

Региональный проект по модернизации школьной системы образования на 2022-2026 годы был утвержден на заседании Правительства Тверской области в январе 2022 года. При поддержке федерального бюджета в школах региона будут проведены капитальные ремонты, обновлена материально-технической база, выполнено благоустройство территорий.

«Работа по обновлению школ проводится в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина. Глава государства подчеркнул, что развитие школ – это значимый показатель эффективности работы власти на региональном и муниципальном уровне. Современные школы – это одно из ключевых условий для обеспечения качественного образования и воспитания школьников, вне зависимости от места проживания», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Ключевыми участниками проекта станут учреждения, расположенные в сельской местности и малых городах с населением менее 50 тысяч человек.

В первоочередной план модернизации вошли 13 учреждений образования Верхневолжья – школа поселка Изоплит Конаковского района, школа №1 (г. Зубцов), школа №3 (г. Нелидово), школа №3 (г. Андреаполь), Пеновская, Фировская, Оленинская средние школы. Кроме того, в программу включены Вышневолоцкая гимназия №2, Николо-Поточинская школа Кесовогорского района, школа №12 города Бологое, школа №2 поселка Лыкошино и Хотиловская школа Бологовского района, а также тверская школа №18.

По поручению главы региона перечень учреждений, где пройдет модернизация, будет расширен.

Пресс-служба Правительства Тверской области