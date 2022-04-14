Четыре предприятия Тверской области получат поддержку по программе «Оборотный капитал»

Четырем компаниям Верхневолжья предоставят государственную финансовую поддержку по программе «Оборотный капитал». Решение принято на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 13 апреля провёл Губернатор Игорь Руденя.

Одобрена заявка на предоставление льготного займа ООО «Конаково Менеджмент» на организацию производства модульных домов для кемпингов и глэмпингов в городе Конаково.

Развитие кемпингов и глэмпингов накануне на заседании регионального Правительства под руководством Игоря Рудени обозначено в числе приоритетных направлений туриндустрии в Тверской области.

Благодаря поддержке по программе «Оборотный капитал» компания сможет открыть производство востребованной на рынке продукции. Это позволит, в том числе развивать мощности отеля «Конаково Ривер Клаб» – проекта компании в сфере туризма и рекреации в Конаковском районе.

Поддержка также будет оказана Вышневолоцкому трикотажному комбинату «Парижская коммуна», где производят полотна из искусственных и натуральных нитей. Также на площадке ведется пошив одежды разного назначения. Средства займа планируют направить на закупку запасов, необходимых для производства материалов.

На заседании принято решение о поддержке через «Оборотный капитал» ООО «Профессиональная компания «Система». ПК «Система» занимается механической обработкой металлических изделий для производства оборудования для детских площадок, садово-парковых изделий, металлочерепицы и прочей продукции. Средства «Оборотного капитала» предприятие планирует направить на приобретение материалов и комплектующих.

Кроме того, ООО «Славконд» получит поддержку области на закупку сырья для дальнейшей работы своего производства. Компания производит мармелад, зефир, конфеты и другие кондитерские изделия.

В общей сложности предприятиям на льготных условиях предоставят 62 млн рублей сроком на 18 месяцев под 1,5% годовых.

Эти решения позволят обеспечить стабильную работу и сохранение коллективов предприятий, создать условия для дальнейшего развития, расширения номенклатуры выпускаемой продукции.

Пресс-служба Правительства Тверской области