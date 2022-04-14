В Тверской области на поддержку производителей школьной формы для детей из многодетных семей направят более 283 млн рублей

Более 283 млн рублей из регионального бюджета направят тверским предприятиям на возмещение затрат, связанных с производством школьной формы для детей из многодетных семей. Вопрос рассмотрен на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое 14 апреля провёл Губернатор Игорь Руденя.

В 2022 году в Верхневолжье бесплатную школьную форму получат более 29 тысяч детей из многодетных семей. Впервые по решению главы региона комплекты школьной формы предоставят всем учащимся с 1 по 11 классы. До этого форму выдавали только детям с 1 по 5 классы.

Как отметил на заседании Президиума Игорь Руденя, эта мера направлена не только на расширение предпринимательской активности в условиях внешнего санкционного давления, но и, в первую очередь, на поддержку многодетных семей Верхневолжья.

В рамках данной меры поддержки в Верхневолжье многодетная семья не будет терять свой статус до достижения старшим ребёнком 21 года, в случае если он обучается на дневном отделении профессионального учреждения образования или высшего учебного заведения. Таким образом, младшие дети в семье также смогут получить школьную форму.

Определены варианты расцветки формы: бордовая, серая, темно-синяя, чёрная – на выбор получателей в зависимости от того, какая цветовая гамма утверждена в школе, где учатся дети. Все ткани соответствуют ГОСТам.

В 2020 году школьной формой были обеспечены 11 784 ребенка, в 2021 году – 13 062 ребенка. Реализация данной меры поддержки осуществляется в рамках национального проекта «Демография». Форма выдается детям из многодетных семей без учета уровня дохода и в беззаявительном порядке.

В прошлом году социальная мера была усовершенствована: оптимизированы процессы логистики (комплекты стали доставлять в школы), а также скорректирован процесс формирования списков детей.