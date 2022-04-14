В Тверской области продолжается реализация проекта для школьников «Нас пригласили во дворец»

В Тверской области проходят экскурсии для школьников 8-9 классов в рамках проекта «Нас пригласили во дворец». Старт проекту был дан в 2017 году по инициативе Губернатора Игоря Рудени.

«Тверской императорский дворец – культурная жемчужина нашей области, достояние всей России. Неоднократно в стенах дворца принимались важные решения и происходили события, которые влияли на судьбу не только тверской земли, но и всей России. Сегодня здесь формируется современный культурный центр города Твери», — считает глава региона.

Основная цель проекта «Нас пригласили во дворец» — это приобщение школьников к истории и культуре России, развитие интереса к изучению и сохранению историко-культурного наследия страны, духовно-нравственное и патриотическое воспитание.

В связи со стабильной эпидемиологической ситуацией двери дворца в рамках проекта снова открыты для учащихся. Первыми гостями стали школьники из Конаковского, Рамешковского, Старицкого, Бельского и Бологовского районов.

Экскурсоводы картинной галереи приготовили для детей новую увлекательную прогулку по дворцовым залам - «Тверской императорский дворец и династия Романовых». Она позволит юным посетителям познакомиться с историей императорской семьи, официальной резиденцией которой в течение 140 лет был дворец.

Пресс-служба Правительства Тверской области