В Твери на базе филиала №1 МФЦ открылся консультационный пункт Единого расчетного кассового центра Тверской области. Потребители коммунальных услуг могут получить разъяснения специалиста, осуществить безналичную оплату квитанций, передать показания приборов учёта, перейти на электронную форму доставки счета за услуги ЖКХ.

«Сегодня важносформировать современную, доступную систему получения государственных и муниципальных услуг, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Основная задача - внедрить высокие профессиональные стандарты работы многофункциональных центров, обеспечить удобство обслуживания для граждан».

«По поручению Губернатора Тверской области Игоря Рудени проводится работа по расширению перечня дополнительных сервисов, которые могут получить граждане в филиалах МФЦ одновременно с государственными и муниципальными услугами. В этом году планируется открыть второй филиал в городе Ржеве, в котором также будет пункт обслуживания ЕРКЦ», – рассказал директор ГАУ МФЦ Тверской области Денис Прудников.

Консультационный пункт Единого расчетного кассового центраработает с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 с перерывом с 12.00 до 13.00.Суббота и воскресенье – выходные дни. Обратиться в консультационный пункт можно по адресу: ул. Трехсвятская, д.6.

Сегодня МФЦ является ключевым ресурсом по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению. В Верхневолжье действует 45 филиалов МФЦ, 64 обособленных подразделения, где работает 353 окна. Доступность МФЦ для населения составляет 98%. Всего в филиалах МЦФ Тверской области в 2021 году было оказано порядка 920 тыс. услуг.

Пресс-служба Правительства Тверской области