Губернатор Игорь Руденя и генеральный директор ГК «АгроПромкомплектация» Сергей Новиков обсудили реализацию в Тверской области инвестиционных проектов

Реализацию инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Тверской области обсудили 13 апреля Губернатор Игорь Руденя и генеральный директор Группы компаний «АгроПромкомплектация» Сергей Новиков.

«В сложившихся экономических условиях важно развивать проекты в сельском хозяйстве, двигаться вперед несмотря ни на что. Для нас большое значение имеет создание новых рабочих мест для жителей муниципалитетов», – подчеркнул Игорь Руденя.

Игорь Руденя и Сергей Новиков обсудили ход реализации проекта по модернизации предприятия по производству цельномолочной продукции и мясоперерабатывающего завода в Конаковском районе. Предусмотрены модернизация аппаратного и творожного цехов, строительство цеха сгущения сыворотки, расширение склада, ввод очистных сооружений и энергокомплекса.

Это позволит в 2023 году увеличить объемы переработки молока до 480 тонн в сутки, производство творога – до 50 тонн в сутки. Будет создано не менее 60 новых рабочих мест. Инвестиции в проект составят около 4 млрд рублей.

Также Сергей Новиков сообщил о планах по расширению маясоперерабатывающего завода. Заявлена модернизация и технологическое дооснащение производственного цеха и цеха упаковки, реконструкции энергокомплекса. Благодаря этому мощности колбасного производства вырастут до 160 тонн в сутки. До конца 2023 года будет создано порядка 220 новых рабочих мест.

В Ржевском районе компания заявила о строительстве животноводческого комплекса на 6 тыс. голов крупного рогатого скота. Его ввод позволит обеспечить валовый надой в 30 тыс. тонн ежегодно. Будет создано 90 новых рабочих мест.

Регион готов оказать содействие в развитии необходимой инфраструктуры для реализации заявленных проектов в части ремонта дорог, энергоснабжения производств.

На встрече также обсуждалось комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в селе Дмитрова Гора Конаковского района. Речь шла о создании индивидуальной застройки и улично-дорожной сети, газификации домовладений. В 2022 – 2023 годах предусмотрено обустройство автомобильной дороги к комплексу, обеспечение газоснабжения, работы по благоустройству. На территории уже сделано наружное освещение, проложены сети внутреннего газоснабжения и водоотведения, сделан водопровод и другие объекты.

Пресс-служба Правительства Тверской области