Студенты и школьники Тверской области посещают предприятия Верхневолжья в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов»

Тверская область присоединилась к всероссийской акции «Неделя без турникетов». Школьники, студенты высших и средних учебных заведений Твери и Тверской области посещают с экскурсиями крупные производства Верхневолжья – Тверской вагоностроительный завод, площадки группы компаний «Ключевые системы и компоненты».

Развитие уже созданной системы профориентации молодежи – задача, поставленная Губернатором Игорем Руденей.

«В регионе должна быть создана единая система профориентации, обучения и закрепления кадров. Для нас является приоритетом трудоустройство выпускников учебных заведений на территории Тверской области. Важно, чтобы молодежь чувствовала себя востребованной и вовлеченной в процессы на родной земле, чтобы молодые люди хотели заниматься развитием сельского хозяйства, бизнеса, сферы услуг на своей территории», – считает глава региона.

В рамках «Недели без турникетов» школьники из районов Верхневолжья ознакомились с работой Тверского вагоностроительного завода и предприятий группы компаний «Ключевые системы и компоненты».

ОАО «ТВЗ» – единственное в России предприятие по созданию различных типов пассажирских вагонов локомотивной тяги для скоростей движения до 200 км/ч и один из ведущих работодателей региона. ТВЗ входит в структуру Трансмашхолдинг, одного из крупнейших лидеров транспортного машиностроения. ГК «КСК» – крупнейший российский ведущий разработчик и производитель оборудования и комплектующих для транспортного машиностроения, активно взаимодействует с компанией Трансмашхолдинг.

Студенты и школьники побывали с экскурсией на предприятиях ГК КСК в Промтехнопарке КСК – на ООО «Транскон», ООО «НПО «Вояж», ООО «КСК Элком» и ООО «КСК Металлкомплект», а также посетили завод ООО «Прамо-Электро» (специализированный производитель автокомпонентов и навесного электрооборудования, г. Ржев).

На предприятиях ГК КСК учащиеся узнали, как производятся комплектующие для современного подвижного состава: климатические системы, элементы интерьера и экстерьера, электронные и электрические компоненты, металлоконструкции для комплектующих.

Руководители производств рассказали молодежи о направлениях развития машиностроительной отрасли, специфике работы каждого предприятия, востребованных профессиях и специальностях, перспективах карьерного роста в периметре ГК КСК. Часть студентов по итогам экскурсии выразила желание пройти производственную практику на предприятиях.

«Для сегодняшних старшеклассников и учащихся вузов и колледжей возможность побывать на производстве, посмотреть, как создается современная техника – хороший шанс расширить кругозор, открыть новые перспективы», – считает председатель Тверского регионального отделения «СоюзМаш России», генеральный директор Тверского вагоностроительного завода Артем Овелян.

«Мы заинтересованы в привлечении квалифицированных технических кадров, и эта потребность будет только возрастать. Акция «Неделя без турникетов» позволяет будущим специалистам собственными глазами увидеть те возможности и перспективы, которые предлагает им отрасль и наша группа компаний, сформировать стратегию своего профессионального развития с учетом этой информации», – отметила руководитель департамента по управлению персоналом ГК КСК Елена Ремнева.

Всероссийская акция «Неделя без турникетов» проходит с 11 по 17 апреля 2022 года. Программа реализуется с 2015 года Союзом машиностроителей России и Ассоциацией «Лига содействия оборонным предприятиям». Цель акции – информирование школьников, студентов, их родителей и педагогов о деятельности ведущих предприятий промышленности России, популяризация инженерных профессий и специальностей, востребованных на промышленном производстве.

В Тверской области акция проводится при поддержке регионального отделения «СоюзМаш России».

Пресс-служба Правительства Тверской области