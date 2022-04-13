В Совете Федерации состоялась выставка-презентация книги «Легендарный Маресьев» и проекта «Аллея Российской Славы»

Инициативу Тверской региональной общественной организации «Возрождение Верхневолжья» и сенатора от Тверской области Л. Скаковской о проведении мероприятия поддержала Председатель СФ.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова открыла в Совете Федерации выставку-презентацию книги «Легендарный Маресьев» и проект «Аллея Российской Славы».

Пятого апреля исполнилось 80 лет подвигу легендарного летчика-истребителя, Героя Советского Союза Алексея Петровича Маресьева. 18 суток тяжело раненый летчик боролся за жизнь в зимнем Новгородском лесу под Валдаем.

Заместитель Председателя СФ Константин Косачев подчеркнул, что в настоящее время патриотическое воспитание приобретает особую роль и значение.

«Наш общий долг — вернуться к истокам и основам фундаментального социального, патриотического образования детей и молодежи. Наступит время, когда разделенные ранее народы объединятся в понимании ответственности за наше общее будущее», — выразил надежду вице-спикер СФ.

Лилия Гумерова отметила, что Председатель Совета Федерации поддержала инициативу Тверской региональной общественной организации «Возрождение Верхневолжья» и сенатора от Тверской области Людмилы Скаковской о проведении мероприятия.

По словам Лилии Гумеровой, иллюстрированное издание «Легендарный Маресьев» переведено на десять языков. «Эта книга будет служить делу мира, сохранению исторической памяти», — сказала сенатор.

Сенатор от Тверской области Людмила Скаковская отметила важность подобных мероприятий в преддверии Дня Победы.

«Презентация книги в очередной раз напомнила нам имя настоящего героя – Алексея Маресьева. «Аллея Российской Славы» является уникальным по своему масштабу проектом, который воплощается в жизнь уже не один год. В рамках проекта изготовлено более 250-ти бюстов, которые бесплатно могут быть установлены на территории образовательных учреждений и войсковых частей. Очень радует, что опыт по установке памятника есть и у города Твери, так как уже несколько лет между корпусами Тверского государственного университета возвышается памятник Воину-освободителю».

По словам автора книги и руководителя проекта «Легендарный Маресьев» Михаила Садовникова, книга стала первой в России, которая на основе архивного и историко-документального исследования доказала, что классическое произведение Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» — документальный рассказ, в создании которого приняли участие лучшие ученые-краеведы.

Участникам презентации книги также был представлен проект «Аллея Российской Славы», в котором непосредственное участие также принял председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Цель этой уникальной программы, которая проводится уже более 15 лет, заключается в том, что в каждом образовательном учреждении, воинской части или населенном пункте может быть бесплатно установлен памятный знак, памятник или бюст гражданам прославившим Отечество.